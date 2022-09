Bei einem Doppelkonzert am 18. September in Augsburg werden erstmals alle 17 Kompositionen des Projekts "Orgelmusik in Zeiten von Corona" kostenlos aufgeführt. Der erste Teil des Orgelkonzerts erklingt im katholischen Augsburger Dom, der zweite Teil in der evangelischen St. Annakirche, wie der Deutsche Musikrat am Mittwoch in Berlin mitteilte. Interpretiert würden die 17 Orgelstücke von zwölf jungen Organistinnen und Organisten aus ganz Deutschland.