Freising (epd). Kardinal Reinhard Marx hat katholische Pfarreien und Gemeinschaften aufgerufen, Menschen ohne Vorbehalte aufzunehmen. Gefragt sei keine Gemeinschaft, die zuerst nach Herkunft und Zugehörigkeit forsche, "sondern die eine Willkommenskultur hat", sagte der Erzbischof von München und Freising am Samstag beim Festgottesdienst zum Korbiniansfest im Freisinger Mariendom, wie das Erzbistum mitteilte. Wer die Kirche betrete, solle spüren können: "Hier bin ich zuhause, hier bin ich willkommen mit meinen Schwächen und Sünden."

Als ermutigend wertete Marx die jüngsten Reisen von Papst Leo XIV., bei denen "so viele Menschen wie noch nie bei einem Papstbesuch zusammengekommen" seien. Hinzu komme, dass sich weltweit immer mehr Menschen taufen ließen, häufig im Erwachsenenalter. Das sei womöglich keine große Wende, aber "ein Signal dafür, dass der Glaube weiter lebendig bleibt".

Evangelium als "Mittel gegen die Angst"

Mit Blick auf junge Leute, die angesichts von Ungerechtigkeit und Kriegen zweifeln, ob sie eine Familie gründen können, sagte Marx: "Wir müssen diese Skepsis, das Misstrauen überwinden. Das Evangelium ist ein Mittel gegen die Angst, gegen das Misstrauen in die Zukunft."