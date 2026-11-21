Ein Name genügt, und das Urteil steht fest. Judas. Wer so genannt wird, gilt als Verräter, als jemand, der Vertrauen verkauft hat. Die Geschichte scheint eindeutig: hier der Kuss, dort der Verrat. Ende der Debatte. Doch vielleicht ist die Sache komplizierter.

Hat die Geschichte diesem Mann Unrecht getan? "Das ist die Frage des Theaterstücks, und Walter Jens hat sie mit ‚Ja‘ beantwortet", sagt Pfarrer Hans-Helmuth Schneider, zuständig für Kunst und Kultur in der evangelischen Stadtregion Bamberg. In Jens’ Monolog "Judas – Die Verteidigungsrede des Judas Ischariot" ergreift Judas selbst das Wort; im Studio des ETA Hoffmann Theaters spielt ihn seit Ende Oktober Marek Egert. Am 8. Dezember stellt das "Lebende Programmheft" der Vorstellung eine Gesprächsrunde voran.

Ein Verrat, viele offene Fragen

Was trieb Judas an? "Judas‘ Motivation ist ein Rätsel", sagt Schneider. "Die wenigen Sätze im Neuen Testament erklären sie nicht." Vielleicht war Judas enttäuscht, vielleicht wollte er eine Revolution auslösen, vielleicht handelte er sogar im Einvernehmen mit Jesus. Doch: "Nichts davon ist so einleuchtend, dass es als die einzige Wahrheit überzeugt."

Wir kennen das Ende seiner Geschichte und meinen damit auch den Menschen zu kennen. Eine einzige Tat kann einen Namen für immer prägen. Bei Judas seit fast zwei Jahrtausenden.

Noch unbequemer wird es. Im Neuen Testament heißt es mehrfach, Jesu Leiden und Tod "mussten" geschehen. Dieses Müssen, sagt Schneider, "führt auf Gott zurück". Wird dann überhaupt schuldig, wer daran beteiligt ist? "Ja wahrscheinlich, denn Jesus ist ja zu Unrecht hingerichtet worden." Das betreffe aber die beteiligten Römer und den Hohen Rat genauso wie Judas. "Für sie alle hat Jesus gebetet: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun."

"Es gibt Tausende Möglichkeiten, schuldig zu werden. Nicht alle müssen auch bestraft werden", sagt Schneider. Kein Freibrief für Verrat. Aber muss Schuld das letzte Wort über einen Menschen sein? Schneider geht noch weiter: "Die Botschaft des Christentums ist die von der Rechtfertigung des Sünders – der selbst nichts zu seiner Rechtfertigung beitragen kann." Ein sperriger theologischer Satz mit einem radikalen Gedanken dahinter: Gnade lässt sich nicht verdienen wie eine Belohnung für gutes Benehmen.

Warum Petrus Verständnis bekommt und Judas nicht

Petrus verleugnete Jesus, die übrigen Jünger liefen davon. Auch sie versagten, und doch begegnen wir ihnen meist mit Nachsicht. "Jesus hat sie dennoch weiter geliebt und sie ihn auch", sagt Schneider. Judas dagegen bleibt der Verräter. Er habe "von allen das komplizierteste Verhältnis zu Jesus".

Hinzu kommt sein Ende, von dem das Matthäusevangelium erzählt. "Tragisch ist sein Fall – allein schon, weil er sich umgebracht hat, auch wenn wir die genauen Gründe nicht kennen." Das sei ein wesentlich größeres Drama als bei den anderen Jüngern. Trotzdem formuliert der Pfarrer eine Hoffnung, die nachwirkt: "Ich persönlich hoffe auch für Judas. Bei Gott und durch seine Gnade sind viele Dinge möglich."

Damit landet die Frage bei uns. "In gewisser Weise ist jede Sünde eine Art Verrat an Gott, unserem Schöpfer", sagt Schneider. Trotzdem würde er "nicht immer gleich Judas bemühen". Dass Menschen aus Angst, Wut oder Fehleinschätzungen heraus falsch handeln, "gehört zu uns Menschen dazu". Gestehen wir anderen zu, mehr zu sein als ihre schlimmste Entscheidung?

Das gefährliche Erbe eines Namens

Die Judasgeschichte hat eine dunkle Wirkungsgeschichte. Über Jahrhunderte wurde die Figur zur Projektionsfläche antijüdischer Vorurteile. Wer heute neu über Judas nachdenkt, darf das nicht ausklammern.

Schneider findet deutliche Worte: "Die Vergangenheit, in der die Kirche falsch abgebogen ist, bietet noch heute Grund, sich zu schämen." Und er sagt: "Ich träume von einer Welt, in der Juden mit völliger Selbstverständlichkeit so wie alle anderen Menschen angesehen und bewertet werden." Davon sei man weit entfernt, "aber die Kirche kann und muss sich dafür einsetzen". Ein anderer Blick auf Judas berührt deshalb auch ihre Verantwortung heute.

Kirche trifft Theater, Gewissheit trifft Zweifel

Dass die Kirche dafür ins Theater geht, liegt für Schneider nahe: "Wir leben ja nicht hinter Mauern. Und das Christentum will hinaus in die Welt." Schon als das Theater Michel Houellebecqs "Unterwerfung" zeigte, gab es eine kirchliche Begleitveranstaltung.

Predigt und Stück sind für Schneider in diesem Fall beide Monologe, der Unterschied liege im Inhalt. Jens bringe Judas dem Publikum auf eine Weise nahe, "die einer langen kirchlichen Tradition widerspricht und die wir in der Kirche eher selten zum Thema machen".

Auf dem Podium sitzen drei Fachleute der Universität Bamberg: der katholische Theologe Jürgen Bründl, die Literaturwissenschaftlerin Iris Hermann und die Judaistin Susanne Talabardon. Dramaturgin Lea Mantel moderiert. Einen Schlagabtausch wünscht sich Schneider nicht: "Es geht dabei nicht um Streit, sondern darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, auch wenn man nicht dieselbe Ansicht vertritt."

Und was sollen die Besucher mitnehmen? "Vielleicht ist es auch ein Ergebnis, wenn man versteht und aushält, dass es eindeutige oder fertige Antworten nicht immer gibt", sagt Schneider. Oder dass man über die Liebe Gottes "neu oder wieder einmal nachzudenken anfängt".

Judas bekommt an diesem Abend etwas, das ihm oft verwehrt bleibt: einen zweiten Blick. Vielleicht folgt daraus Verständnis, vielleicht Widerspruch. Beides ist mehr als ein Urteil, das schon beim Namen feststeht.

Die Veranstaltung

"Das lebende Programmheft: Variationen zu Judas Ischarioth" findet am Dienstag, 8. Dezember 2026, um 18.30 Uhr in der Treffbar des ETA Hoffmann Theaters in Bamberg statt. Der Eintritt zur Diskussion ist frei, aber das Theater hat "Zählkarten", die an der Kasse erhältlich sind – vermutlich auch noch an der Abendkasse, denn die Platzzahl ist begrenzt. Also eine solche Karte sollte man sich nach Möglichkeit besorgen.

Für die anschließende Vorstellung von "Judas" sind Karten an der Theaterkasse und unter theater.bamberg.de erhältlich. Das Stück läuft noch bis 9. Dezember im Studio. Eine Kooperation mit dem Kunstausschuss von St. Stephan und der evangelischen Stelle für Kunst & Kultur.