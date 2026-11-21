Die bayerische Landeskirche steht vor einem grundlegenden Umbau ihrer Gemeindestrukturen. Künftig sollen mehrere Kirchengemeinden enger zusammenarbeiten und sogenannte Regionalgemeinden bilden. Verwaltung, Personal und Finanzen werden dabei stärker gebündelt. Die Ortsgemeinden sollen zwar rechtlich bestehen bleiben – ihre bisherigen Entscheidungsbefugnisse verändern sich den Plänen zufolge aber erheblich.

Über die Reform und das dazugehörige Kirchengemeindestrukturgesetz soll die Landessynode bei ihrer Herbsttagung vom 22. bis 25. November in Amberg beraten. Im Vorfeld wächst die Kritik. Sie kommt aus Kirchengemeinden, von Pfarrer:innen, Kirchenvorständ:innen sowie vom Gemeindebund Bayern.

Im Mittelpunkt stehen die künftige Rolle der Ortsgemeinden, die Verteilung der knapper werdenden Stellen und die Frage, wie viel Mitsprache die Betroffenen bei der Reform haben.

Was der Landeskirchenrat erreichen will

Der Landeskirchenrat begründet die Reform mit den veränderten Rahmenbedingungen. Die Zahl der Kirchenmitglieder, die Kirchensteuereinnahmen und die personellen Ressourcen gehen zurück. Die Landeskirche könne deshalb nicht mehr überall alle bisherigen Aufgaben und Strukturen aufrechterhalten.

Die Reform soll nach Darstellung der Kirchenleitung mehr sein als ein Sparprogramm. Ziel sei, mit weniger Personal und Geld handlungsfähig zu bleiben und weiterhin nahe bei den Menschen zu sein. Die Kirchengemeinde vor Ort bleibe dabei ein wichtiger Ort kirchlichen Lebens. Zugleich brauche es neue Formen der Zusammenarbeit.

Dafür sieht der Gesetzentwurf eine neue Organisationsform vor: die Regionalgemeinde. Mehrere benachbarte Kirchengemeinden können sich zu einer solchen Einheit zusammenschließen. Sie wird eine eigene Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Bildung ist formal freiwillig; keine Gemeinde soll unmittelbar zum Beitritt verpflichtet werden.

Die bisherigen Ortsgemeinden verschwinden rechtlich nicht. Sie behalten ihren Namen, ihre Mitgliedschaft und ihr Grundeigentum. Es handelt sich also nicht um eine klassische Fusion. Die Verantwortung für die kirchengemeindlichen Aufgaben liegt künftig allerdings grundsätzlich bei der Regionalgemeinde.

Regionalgemeindevorstände und gemeinsame Haushalte

Deren gemeinsamer Vorstand übernimmt die Leitung und vertritt auch die beteiligten Ortsgemeinden. Die bisherigen Ortskirchenvorstände verlieren damit ihre Funktion als eigenständige Vertretungsorgane. Sie können weiterhin bestehen und konkrete Aufgaben vor Ort übernehmen – etwa bei der Gottesdienstgestaltung, in der Kinder- und Konfirmandenarbeit, der Kirchenmusik oder der Gemeindediakonie. Welche Zuständigkeiten sie erhalten, entscheidet jedoch letztlich der Regionalgemeindevorstand.

Auch finanziell werden die Gemeinden enger zusammengeführt: Vorgesehen ist ein gemeinsamer Haushalt. Geld kann damit auch für Aufgaben in anderen beteiligten Gemeinden eingesetzt werden. Örtliche Budgets sind möglich, aber nicht grundsätzlich garantiert. Die Gebäude und Grundstücke bleiben Eigentum der jeweiligen Ortsgemeinden; wichtige Rechtsgeschäfte dazu sollen nur mit Zustimmung des jeweiligen Ortskirchenvorstands möglich sein.

Die Regionalgemeinde soll außerdem die organisatorische Grundlage für die künftige Pfarrstellenplanung bilden. Verwaltung und Geschäftsführung werden gebündelt, damit soll vor Ort mehr Zeit für Gottesdienst, Seelsorge, Bildung und diakonische Arbeit bleiben.

Was Kritiker:innen an der Reform bemängeln

Ein zentraler Kritikpunkt ist die mögliche Verschiebung von Entscheidungsmacht. Zwar bleiben die Ortsgemeinden rechtlich bestehen. Ihre Kirchenvorstände können aber nicht mehr wie bisher eigenständig für die Gemeinde sprechen und entscheiden. Wesentliche Zuständigkeiten liegen künftig beim Regionalgemeindevorstand.

Damit stellt sich die Frage, wie viel Selbstständigkeit vor Ort tatsächlich erhalten bleibt. Wer entscheidet, welche Angebote eine Gemeinde aufrechterhält? Wer verfügt über die finanziellen Mittel? Und wie verbindlich können örtliche Interessen gegenüber den Entscheidungen der regionalen Leitung durchgesetzt werden?

Auch im Verzeichnis der Eingaben und Anträge zur Landessynode wird diese Frage sichtbar. Ein Antrag fordert, Alternativen zu einer vollständigen Regionalisierung aller Kirchengemeinden zu prüfen. Ein anderer möchte erreichen, dass bei der Bildung von Regionalgemeinden auch der tatsächliche Gottesdienstbesuch berücksichtigt wird.

Die Anträge belegen unterschiedliche Fragen und Interessen, aber keine einheitliche Ablehnung der Reform. Sie zeigen jedoch, dass die praktische Ausgestaltung der neuen Strukturen umstritten ist: Wie groß sollen die regionalen Einheiten werden? Wie viel Verwaltung lässt sich tatsächlich einsparen?

Stellenkürzungen und Personalpolitik

Besonders deutlich wird die Kritik beim Blick auf die geplante Landesstellenplanung. Die Landeskirche will ihren Stellenrahmen um 25 Prozent reduzieren.

Der Gemeindebund Bayern – Aufbruch Gemeinde, ein Zusammenschluss von mehr als 150 Kirchengemeinden, fordert deshalb eine Überarbeitung der Beschlüsse. Mit einer Petition will er erreichen, dass die Ortsgemeinden wieder stärker ins Zentrum kirchlichen Handelns rücken. Die Initiatoren warnen davor, dass Taufen, Seelsorge, Trauerbegleitung und das Gemeindeleben unter den Kürzungen leiden könnten. Kirche lebe von persönlichen Beziehungen und verlässlicher Erreichbarkeit vor Ort.

Der Gemeindebund kündigte an, vor dem Eröffnungsgottesdienst der Landessynode in Amberg zu demonstrieren. Er will eine Vertagung der Entscheidung erreichen, damit die Gemeinden mehr Zeit zur Beteiligung erhalten.

Drei Pfarrer aus Westmittelfranken kritisieren in einem Gastbeitrag für sonntagsblatt.de, dass die Vorteile der Regionalgemeinden vor allem auf der Verwaltungsebene lägen. Teamarbeit und gegenseitige Vertretung seien auch ohne eine umfassende Strukturreform möglich. Sie bezweifeln zudem, dass multiprofessionelle Teams automatisch mehr Nähe zu den Menschen schaffen. Wenn in einem größeren Team Stellen unbesetzt blieben, könne die Belastung für einzelne Pfarrer sogar erheblich steigen.

Sie schlagen stattdessen eine andere Personalpolitik vor: Mehr Beschäftigte sollten direkt in Gemeinden und Schulen eingesetzt werden. Unter anderem regen sie an, Pfarrer im Schuldienst zeitweise in Kirchengemeinden einzusetzen, Funktionsstellen im landesweiten Dienst zeitlich zu begrenzen und auch Diakone sowie Religionspädagoginnen stärker in die Gemeindearbeit einzubeziehen.

Die Debatte dreht sich nicht allein um das künftige Organisationsmodell, auch der Weg dorthin stößt auf Kritik. Bei einer Podiumsdiskussion in Erlangen bemängelten Besucher:innen, dass viele Kirchenvorstände zu wenig informiert und die Gemeinden nicht ausreichend in den Veränderungsprozess einbezogen worden seien.

Worum es im Kern geht

Die Reform berührt eine grundlegende Frage evangelischer Kirchenorganisation: Wie lässt sich Kirche unter schrumpfenden finanziellen und personellen Bedingungen organisieren, ohne die Gemeinden vor Ort zu entmündigen oder ihre Nähe zu den Menschen zu verlieren?

Der Landeskirchenrat setzt auf Zusammenarbeit, gemeinsame Verantwortung und gebündelte Ressourcen. Die Kritiker:innen halten dagegen, dass gerade persönliche Beziehungen, örtliche Entscheidungsfreiheit und verlässliche Präsenz das Fundament kirchlichen Lebens bilden. Sie bezweifeln, dass sich diese Qualitäten durch größere Verwaltungseinheiten und multiprofessionelle Teams sichern lassen.

Entscheidend wird nicht allein sein, ob die Ortsgemeinden formal erhalten bleiben. Es wird darauf ankommen, welche Aufgaben, finanziellen Spielräume und tatsächlichen Entscheidungsmöglichkeiten sie künftig haben. Und ob die Gemeinden bei der Umsetzung der Reform mitbestimmen können – oder am Ende vor allem die Strukturen übernehmen müssen, die andere für sie beschlossen haben.