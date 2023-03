Würzburg, Berlin (epd). Der 104. Deutsche Katholikentag wird vom 13. bis zum 17. Mai 2026 in Würzburg stattfinden. Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) hat sich nach eigenen Angaben gemeinsam mit dem Bistum sowie der Stadt Würzburg auf diesen Termin verständigt. "Der Katholikentag soll weiterhin ein Ort wichtiger Debatten zwischen Kirche, Politik und Gesellschaft sein, der Freude und Zuversicht ausstrahlt", sagte ZdK-Präsidentin Irme Stetter-Karp laut einer am Montag in Berlin veröffentlichten Mitteilung. Sie äußerte die Hoffnung, dass sich 2026 schon ein genaueres Bild von den Errungenschaften des Synodalen Wegs und dem Stellenwert der katholischen Zivilgesellschaft abzeichnen werde.

Der Würzburger Bischof, Franz Jung, sieht den 104. Deutschen Katholikentag rund um Christi Himmelfahrt 2026 als Chance für das Bistum, Menschen für den christlichen Glauben zu begeistern und mit ihnen ins Gespräch zu kommen.

Katholikentage werden vom ZdK, das die Laien in der katholischen Kirche vertritt, veranstaltet. Das ZdK kooperiert dabei mit dem jeweiligen gastgebenden Bistum. In den fünf Tagen geht es um gesellschaftliche Fragen, Politik und Kirche. Der nächste Katholikentag findet vom 29. Mai bis zum 2. Juni 2024 in Erfurt statt, bevor es turnusgemäß zwei Jahre später 2026 nach Würzburg geht.