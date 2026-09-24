Volkach (epd). Die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendliteratur verleiht ihren mit 5.000 Euro dotierten Großen Preis an den Regisseur und Drehbuchautor Marcus H. Rosenmüller. Man wolle mit der Auszeichnung Rosenmüllers Filme würdigen, "die Komödie, Heimat und die Perspektive von Kindern und Jugendlichen auf eine einzigartige Weise verknüpfen, teilte die Akademie am Mittwoch im unterfränkischen Volkach mit. Der 1973 geborene Münchner wurde unter anderem durch Kinofilme wie "Wer früher stirbt, ist länger tot" bekannt.

Darüber hinaus vergibt die Akademie erstmals einen Sonderpreis gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben an die Holocaust-Überlebende Eva Szepesi aus Frankfurt am Main. Die 93-jährige Auschwitz-Überlebende stelle die Aufklärung von Kindern und Jugendlichen über Hass und Extremismus ins Zentrum ihrer Aktivitäten, hieß es zur Begründung. Sie wolle alles dafür tun, dass Kinder nicht hassen, und die Menschen zum Nachdenken bringen, wie ein friedliches Zusammenleben möglich sei, sagte Szepesi laut Mitteilung.

Auszeichnungen für Versöhnung und Bildungsarbeit

Mit dem undotierten Volkacher Taler werden des Weiteren die US-amerikanische Journalistin und Autorin Dina Kraft sowie der Duisburger Sozialarbeiter Jörg Knüfken geehrt. Kraft berichte seit mehr als zwei Jahrzehnten aus Israel sowie den palästinensischen Gebieten und erzähle dabei Geschichten über das Überwinden von Trennendem, betonte die Akademie. Die Korrespondentin ist zudem Mitautorin des Buches "Meine Freundin Anne Frank".

Knüfken wiederum widme sich Jugendlichen, denen niemand mehr etwas zutraue, hieß es weiter. Inspiriert von US-Schreibprojekten und den Tagebüchern der Anne Frank habe er das Konzept der "ChangeWriters" entwickelt, bei dem junge Menschen durch das Niederschreiben eigener Erfahrungen neuen Mut fassen. Die Auszeichnungen werde am 20. November bei einem Festakt in Volkach verliehen.