Unter dem Motto "Wind-Kraft-Werk" findet vom 27. September bis 3. Oktober die 7. Orgelwoche in der Dreieinigkeitskirche in Regensburg statt. Im Zentrum steht die Bach-Ahrend-Orgel, die dabei als faszinierendes Klangkraftwerk und Spiegel europäischer Musiktradition erlebbar werden soll, teilte das evangelische Dekanat Regensburg am Mittwoch mit.

Das Programm führt durch mehrere Jahrhunderte europäischer Orgelmusik. Es spannt den Bogen von Renaissance-Tänzen des italienischen Komponisten Antonio Vivaldi über barocke Werke von Johann Sebastian Bach, Dietrich Buxtehude und François Couperin bis zu zeitgenössischen Kompositionen von Philippe Foccroulle, George Kontz und Benoît Mernier. Zu den Höhepunkten zählen Bachs Fantasie und Fuge in g-Moll und Mozarts Fantasie in f-Moll. Zudem stehen Werke von Francisco Correa de Arauxo und Georg Muffat auf dem Programm.

Orgelwoche setzt auf Vielfalt und Experimentierfreude

Ein besonderer Akzent der Orgelwoche liegt auf den unterschiedlichen Interpretationen. Mehrere Werke werden laut Veranstalter in verschiedenen Lesarten präsentiert und ermöglichen so unmittelbare musikalische Vergleiche. Internationale Organistinnen und Organisten bringen dabei unterschiedliche musikalische Perspektiven und Stilauffassungen ein.