Kirchliche Stiftung "Evangelisch in Fürth" bereits nach wenigen Wochen gewachsen

Fürth (epd). 300 Menschen haben der neu errichteten Stiftung "Evangelisch in Fürth" in nur drei Wochen eine Spende zukommen lassen. Damit sei das Grundstockvermögen von 25.000 Euro um über 15.000 Euro vermehr worden, teilte das Dekanat Fürth am Freitag mit. Die Stiftung der Gesamtkirchengemeinde der evangelischen Kirche in Fürth hat das Ziel, das Leben der evangelischen Kirche in Fürth zu stärken. Sie fördert unter anderem den Erhalt der Kirchen mit ihrer Kunst, aber auch die Kirchenmusik und die Kinder- und Jugendarbeit, hieß es.

Schirmherrin ist die Fürther Stadtheimatpflegerin Karin Jungkunz. Ihr liege der Fortbestand der Kirchen besonders am Herzen, sagte sie, denn zu ihren Aufgaben gehöre es, ortsgeschichtliche Bauten in Fürth zu bewahren: "Die Kirchen prägen Fürth buchstäblich herausragend - als Leuchttürme, um die sich die neue Stiftung Evangelisch in Fürth kümmert".

Der evangelische Dekan Jörg Sichelstiel erwartet, dass die Kirchensteuereinnahmen weiter zurückgehen und die Kirchengemeinden mehr auf eigene Kräfte angewiesen sein werden. Die Stiftung solle hier einen Beitrag leisten, sagte er. Beinahe 200 Gemeindemitglieder haben nach Sichelstiels Angaben inzwischen mit einem kleinen Beitrag von einem bis zu fünfundzwanzig Euro die Stiftung unterstützt.