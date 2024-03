Kalchenreuth (epd). Zum traditionellen Gastwirte-Gottesdienst lädt der evangelische Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda) am Montag (11. März) in die Andreaskirche Kalchenreuth (Lkr. Erlangen-Höchstadt) ein. Zur Arbeit in der Lebensmittel- und Gastronomiebranche gehörten unregelmäßige Arbeitszeiten genauso wie körperliche Anstrengung und Zeitdruck, teilte der kda am Freitag mit. Mit dem ökumenischen Gottesdienst wolle man Mitarbeitende und Verantwortliche "würdigen und sie zu einer bewussten Pause im oft stressigen Alltag einladen", sagte Diakon René Steigner aus der kda-Regionalstelle Mittelfranken.