Die evangelische Kirche in Bayern plant einen "MUTausbruch". Unter diesem Motto kündigt sie einen hybriden Kongress "Missionale" am 3. Oktober an. Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich überkonfessionell mit kirchlichen Veränderungen und gesellschaftlichen Entwicklungen auseinandersetzen, heißt es in einer Mitteilung des evangelischen Amts für Gemeindedienst (AfG).

Der Kongress befasse sich mit einer Kirche, "die mutig aufbricht und sich auf die Kraft des eigenen Glaubens besinnt, gerade im Blick auf die vielen Herausforderungen dieser Zeit", teilte das AfG weiter mit. Impulse geben der bayerische Landesbischof, Heinrich Bedford-Strohm, die Präses der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anna-Nicole Heinrich, und Andreas Boppart, der Leiter des Campus für Christus Schweiz. Sie sprechen zu der Frage, was es braucht, damit die christliche Botschaft von den Menschen heute gehört wird.

Auf dem Programm steht ein Treffpunkt für Kinder mit Familien, bei dem es eine "Kirche Kunterbunt" geben soll, Workshops und ein Gottesdienst. In sogenannten Meetingpoints sollen Menschen mit ihren unterschiedlichen Erfahrungen und Hintergründen ins Gespräch kommen. Die Veranstaltung (Beginn 10 Uhr) findet zeitgleich in der Wilhelm-Löhe-Schule in Nürnberg und in der Pauluskirche in Traunreut statt. Teile der Veranstaltung werden gestreamt.