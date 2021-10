Klanginstallation in Rummelsberger Philippuskirche

Rummelsberg (epd). Eine Klanginstallation mit Synthesizern und Flügelhorn erklingt in der Rummelsberger Philippuskirche noch bis Ostern 2022 auf Knopfdruck. Wie der Erlanger Kirchenmusiker Ulrich Nehls dem Evangelischen Pressedienst (epd) erklärte, kam die Idee ihm und dem Leiter des Diakoniemuseums, Thomas Greif, gemeinsam. Schon 1995 hatte der Musiker etwas Ähnliches in Erlangen ausprobiert und "fand die Idee reizvoll, in einer Kirche Klangfarben zu installieren".

Vertont wurde das Gemeindelied 635 "Danket dem Schöpfer unsrer Welt", das auch Teil des Rummelsberger Orgelbuchs ist. Zusätzlich zu den synthetischen Klängen ist in der Aufnahme ein Flügelhorn zu hören. Dieses wurde vom amerikanischen Profimusiker Robert Miller in Florida eingespielt, mit dem Nehls seit Coronabeginn einige Stücke in Fernkooperation produziert hat.

Nehls, der lange als Musiklehrer an der Universität Erlangen tätig war, verbindet mit der Diakoniekirche in Rummelsberg vor allem ein von ihm geschriebenes Orgelwerk über die Altarfiguren, die die sieben Werke der Barmherzigkeit darstellen. Der diakonische Auftrag ist auch Thema des Liedes 635. Die dreieinhalb Minuten lange Klanginstallation kann über den Startknopf rechts neben der Kanzel betätigt werden. (00/3299/05.10.21)