München (epd). Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hat dem neuen evangelischen Landesbischof Christian Kopp zu seiner Wahl gratuliert. Piazolo sagte, mit Kopp gewinne die Landeskirche an ihrer Spitze "eine engagierte Führungspersönlichkeit, einen glaubwürdigen Seelsorger und einen leidenschaftlichen Kommunikator". Er wünschte dem designierten Bischof Ausdauer, Kraft und Geduld. Piazolo sagte, er freue sich auf eine konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. "Bildung und Wertevermittlung sind Ziele, die wir als Kirche und Staat gleichermaßen verfolgen." In das Ressort des Kulturministers fällt auch die Kooperation mit den Kirchen.

Der 58-jährige Christian Kopp war am Donnerstag von der evangelischen Landessynode in München in einem siebten Wahlgang zum Nachfolger des bisherigen evangelischen Landesbischofs Heinrich Bedford-Strohm gewählt worden. Nach sechs Wahlgängen am Montag war noch kein Ergebnis zustande gekommen. Kopp ist seit 2019 Regionalbischof des Kirchenkreises München und Oberbayern und Mitglied im Landeskirchenrat. Zuvor war er Dekan in der Nürnberger Südstadt.