Kundgebung und Vortrag zu globaler Corona-Impfgerechtigkeit

Nürnberg, Neuendettelsau (epd). Zum Internationalen Tag der Menschenrechte am Freitag kommender Woche (10. Dezember) lädt das landeskirchliche Partnerschaftszentrum Mission EineWelt zu einer Kundgebung am Nürnberger Kornmarkt und einem Vortrag ein. Bei beiden Veranstaltungen geht es vor allem um das Thema Impfgerechtigkeit, teilte Mission EineWelt mit. Zwischen 17 und 18 Uhr wird am Kornmarkt bei einer szenischen Lesung "beispielhaft die pandemische Lage in den Ländern des globalen Südens geschildert", hieß es.

Um 19 Uhr erläutert dann Max Klein von der Buko-Pharmakampagne im Künstlerhaus K4 unter Corona-konformen Bedingungen die Notwendigkeit einer Freigabe von Impfstoff-Patenten. Wie bereits früher bei HIV und Hepatitis C sowie momentan bei Covid-19 oder auch Krebs verhinderten Patente "eine angemessene Versorgung von Menschen in armen Ländern", so die Mitteilung. Der Vortrag findet hybrid statt und wird auch ins Internet übertragen. Veranstalter ist neben Mission EineWelt unter anderem die globalisierungskritische Organisation Attac.