Landshut feiert Weihnachtsgottesdienst wieder im Prantlgarten

Landshut (epd). Auch in diesem Jahr feiern evangelische und katholische Christen in Landshut einen ökumenischen Freiluft-Weihnachtsgottesdienst. Dekanin Nina Lubomierski und Stiftspropst Franz Joseph Baur laden am Heiligen Abend um 16 Uhr in den Prantlgarten ein, wie sie am Mittwoch mitteilten. Im vergangenen Jahr nahmen insgesamt 400 Menschen an den damals zwei Open-Air-Gottesdiensten teil.

"Wir haben im letzten Jahr erlebt, dass es überall Weihnachten werden kann, wo Menschen zusammen beten und die Worte aus der Heiligen Schrift hören", sagte Dekanin Lubomierski laut Mitteilung. Der Prantlgarten mit dem erleuchteten Christbaum und der Musik hätten zur weihnachtlichen Stimmung beigetragen. Der Aufwand für Bühne, Beleuchtung und Beschallung sei zwar hoch, könne dank einer Großspende aber gestemmt werden, erläuterte Stiftsprobst Baur.

Auch in diesem Jahr werden fünf Bläser des Ensembles Windcraft unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor Volker Gloßner der Liturgie einen feierlichen Rahmen verleihen. In Absprache mit dem Ordnungsamt Landshut könne der Gottesdienst ohne Zulassungsbeschränkung oder Anmeldung, dafür aber mit 1,5-Meter-Abstand zwischen Personen und Haushalten sowie einer FFP2-Maske gefeiert werden. Voriges Jahr war der Gottesdienst laut Mitteilung zwei Stunden nach Eröffnung der Anmeldung ausgebucht.