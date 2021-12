Regensburg, Beratzhausen (epd). Die Zukunft der evangelischen Erlöserkirche in Beratzhausen im Kreis Regensburg ist gesichert: Die Lebenshilfe Regensburg werde die Kirche kaufen und auf dem Areal ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung errichten, sagte Pfarrerin Sibylle Thürmel am Freitag dem Evangelischen Pressedienst (epd) auf Anfrage. Mit dem Sozialausschuss der Regierung der Oberpfalz habe Anfang Dezember auch der Zuschussgeber grünes Licht für das Projekt gegeben.

Mit dem Verkauf zeichne sich nun eine für alle Beteiligten "positive Lösung" ab", die auch dem christlichen Auftrag gerecht werde, sagte Thürmel. Seit Jahren Jahren sorge sich die evangelische Kirchengemeinde in Beratzhausen um die Zukunft ihrer Kirche. Finanzielle und bauliche Sorgen hätten dazu geführt, dass die bayerische Landeskirche das Gebäude aus den 1970er Jahren aufgeben wolle, sagte Thürmel. Nachdem die Kirchengemeinde mit ihren Kirchen in Hemau und Nittendorf über insgesamt drei Kirchen verfüge, "war es relativ klar, dass der Erhalt von Beratzhausen schwierig würde". Die Kirchengemeinde feierte heuer im Oktober den 500. Jahrestag der Reformation in Beratzhausen.

Die Lebenshilfe Regensburg kauft die Kirche samt umliegendem Areal, um dort für 5,5 Millionen Euro ein Wohnprojekt für Menschen mit Handicap zu errichten. In dem neuen Gebäude sollen 24 Bewohner, drei Gruppen zu je acht Menschen, Platz finden, die in den Regensburger Werkstätten der Lebenshilfe arbeiten. Die Kirche soll als Gottesdienst- und Aufenthaltsraum erhalten bleiben, sagte Lebenshilfe-Geschäftsführer Johann Halbritter dem epd. Im Gesamtkonzept enthalten sei auch eine Kindertagesstätte, die eventuell erweitert werde. Der Gemeinderat hat dem Projekt bereits zugestimmt.