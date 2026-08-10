Bamberg (epd). Der Bamberger Erzbischof Herwig Gössl nimmt an der Eröffnung und dem Abschluss des nationalen Mädchenchorfestivals Pueri Cantores teil. Wie das Erzbischöfliche Ordinariat mitteilte, hält der Erzbischof am 18. September um 19 Uhr eine Andacht im Bamberger Dom. Am 20. September hält er um 10.30 Uhr den Abschlussgottesdienst mit allen teilnehmenden Chören des Festivals. "Auf den anderen zu hören und den eigenen Teil beizutragen - das sind wichtige Bausteine für Gemeinschaft", sagte Gössl in seinem Grußwort an die Teilnehmenden.

An dem dreitägigen katholischen Mädchenchorfestival nehmen laut Webseite der Pueri Cantores 41 Chöre mit 1.093 Sängerinnen und Sängern teil. Obwohl das Festival mit "Festival der Mädchenchöre" umschrieben ist, seien auch gleichstimmig singende Kinder- und Jugendchöre dabei - also alle Chöre, die in den hohen Stimmlagen Sopran und Alt singen, hieß es. Zum Programm des Festivals gehören Begegnungskonzerte, das Singen in sozialen Einrichtungen und Sightseeing-Touren.

Internationale Chorvereinigung

Der Deutsche Chorverband Pueri Cantores versteht sich laut eigenen Angaben als erster Ansprechpartner für die musikalische Persönlichkeits- und Glaubensbildung junger Menschen. Er besteht seit 1951 und wird heute von rund 480 katholischen Chören mit rund 19.500 Sängerinnen und Sängern getragen. Der Deutsche Verband ist Teil des Internationalen Pueri Cantores Verbands mit weltweit mehr als 40.000 Sängerinnen und Sängern auf allen Kontinenten, der 1947 in Frankreich gegründet wurde.