Nürnberg, Augsburg (epd). Beim Tanzen oder einem Candle-Light-Dinner: Tausende Ehepaare in ganz Bayern können auch heuer wieder die MarriageWeek feiern. "Wir sehen bei vielen Paaren das Bedürfnis, in einer Welt voller Krisen ihre Liebesbeziehung krisenfest zu machen", sagte die Vorsitzende des Vereins MarriageWeek Deutschland, Susanne Mockler, am Donnerstag. Unter den Angeboten der MarriageWeek, die noch bis zum Valentinstag (14. Februar) dauert, sind Tanzabende, Candle-Light-Dinner, Lesungen, Theater, Segnungsgottesdienste oder auch Online-Events. Regionale Schwerpunkte in Bayern sind laut Mitteilung Nürnberg, Erlangen und Augsburg.

Ziel der MarriageWeek sei der Impuls für Verheiratete, in die eigene Beziehung zu investieren, sich gegenseitig anzunehmen und die Liebe lebendig zu halten, sagte Mockler. Die MarriageWeek wurde vom englischen Ehepaar Richard und Maria Kane 1996 ins Leben gerufen. Aus der britischen Initiative ist eine weltweite Bewegung entstanden, die bereits in mehr als 20 Ländern aktiv ist. Schirmherr für die Region Erlangen ist der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU), demzufolge die MarriageWeek den Wert der Ehe in der Gesellschaft stärkt.