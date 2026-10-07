München (epd). Das Erzbistum München und Freising lädt Betroffene von sexuellem Missbrauch zum fünften Mal zu einem "Tag der Begegnung" ein. Am Freitag (16. Oktober) bestehe dabei in Schloss Nymphenburg die Gelegenheit zum Austausch mit Kardinal Reinhard Marx, Generalvikar Christoph Klingan und Amtschefin Stephanie Herrmann, teilte die Erzdiözese am Mittwoch mit. Außerdem stünden Vertreter des Betroffenenbeirats, der Unabhängigen Aufarbeitungskommission sowie verschiedener Anlaufstellen für Gespräche zur Verfügung.

Der "5. Tag der Begegnung" richtet sich den Angaben zufolge an Menschen, die als Kinder oder Jugendliche sexuellen Missbrauch durch Mitarbeitende der Erzdiözese München und Freising erfahren haben. Wer teilnehmen möchte, kann sich noch bis Montag (12. Oktober) telefonisch unter 089/2137-77000 oder per E-Mail an anlaufstelle-betroffene@eomuc.de für die Veranstaltung anmelden.