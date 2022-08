Frankfurt a.M., München (epd). Der Journalist Matthias Drobinski (58) wird Chefredakteur der christlichen Zeitschrift "Publik-Forum". Wie die gleichnamige Verlagsgesellschaft am Donnerstag in Oberursel bei Frankfurt a.M. mitteilte, tritt Drobinski am 1. September die Nachfolge von Alexander Schwabe an, der vier Jahre lang an der Spitze von "Publik-Forum" stand. Drobinski ist seit Mai 2021 Chefreporter von "Publik Forum". Davor arbeitete er 24 Jahre lang bei der "Süddeutschen Zeitung" in München, war dort vor allem für Kirchen und Religionsgemeinschaften zuständig.

"Publik-Forum" wurde vor 50 Jahren durch eine Leserinitiative gegründet, nachdem die katholische Deutsche Bischofskonferenz die von ihr finanzierte Wochenzeitung "Publik" eingestellt hat, die für die Öffnung der Kirche nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil stand. Heute versteht sich die 14-tägig erscheinende Zeitschrift als ökumenisch und hat nach eigenen Angaben mehr als 35.000 Abonnenten.