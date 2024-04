Berlin, München (epd). Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hat den verstorbenen deutschen Regisseur Michael Verhoeven gewürdigt. Mit ihm "verlieren wir einen der verdienstvollsten Regisseure, dessen Oeuvre zu den bedeutendsten und politisch engagiertesten der bundesdeutschen Nachkriegsgeschichte zählt", erklärte Roth am Freitag in Berlin. Der am 13. Juli 1938 geborene Filmemacher war übereinstimmenden Medienberichten zufolge am vergangenen Montag nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 85 Jahren gestorben.

Mit Filmen wie "o.k.", "Die weiße Rose" und "Enthüllung einer Ehe" habe sich der Regisseur immer wieder mit gesellschaftspolitischen Fragen und der nationalsozialistischen Vergangenheit auseinandergesetzt, sagte Roth: "Michael Verhoeven zählte damit zu jenen couragierten Filmschaffenden, die stets an das demokratische Gewissen unserer Gesellschaft appellierten. Seine eindringlichen filmischen Meisterwerke gaben nicht zuletzt wichtige Denkanstöße für die politische Entwicklung unseres Landes."

Verhoevens Eltern waren der Regisseur Paul Verhoeven und die Schauspielerin Doris Kiesow. Seit 1966 war Michael Verhoeven mit der Schauspielerin Senta Berger verheiratet. Das Paar lebte in der Nähe von München.

Eines seiner bekanntesten Werke, der 1982 veröffentlichte Film "Die weiße Rose", beschäftigt sich mit dem Widerstand rund um Sophie Scholl. Für Verhoevens 1990 erschienenen Film "Das schreckliche Mädchen" erhielt er Nominierungen für den Golden Globe und den Oscar.

Im Jahr 1970 kam es bei der Berlinale wegen Verhoevens Vietnam-Film "o.k." zu einem Skandal. Das Werk zeigt in Form eines Passionsspiels die Vergewaltigung und Ermordung einer jungen Vietnamesin durch amerikanische Soldaten, was die Jury spaltete. Es kam zu einem öffentlichen Schlagabtausch und dem Abbruch des Wettbewerbs.