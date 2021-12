Mehr als 70 Prozent der deutschen Lebkuchen kommen aus Bayern

Fürth (epd). Bayern baut seine Position als Lebkuchen-Backofen der Republik weiter aus: Rund 71 Prozent aller industriell in Deutschland hergestellten Lebkuchen kamen im vergangenen Jahr aus dem Freistaat, wie das Landesamt für Statistik am Freitag in Fürth mitteilte. 21 Betriebe mit jeweils mehr als 20 Mitarbeitern stellten insgesamt 61.535 Tonnen Leb- und Honigkuchen her, dies sei der höchste Wert seit zehn Jahren. Auch gegenüber 2019 hat sich diese Menge noch einmal gesteigert: um 3,5 Prozent. Lebkuchen sind demnach mit Abstand die meistproduzierten Dauerbackwaren in Bayern. Diese Spitzenposition bekleiden die bayerischen Industrie-Lebküchner aber erst seit wenigen Jahren. 2010 lag der bayerische Anteil an der bundesweiten Produktion noch bei 37,3 - 2011 fiel er mit 31,8 Prozent auf den niedrigsten Anteil in den vergangenen elf Jahren.