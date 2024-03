Neuendettelsau (epd). Die Aktion "Eine Woche ohne Plastik" geht in die nächste Runde. Auch zur Fastenzeit 2024 bietet Mission EineWelt die Mitmach-Aktion zum Plastiksparen an, teilte das Partnerschafts- und Entwicklungszentrum mit. Alle seien aufgefordert, mitzumachen und Erfahrungen damit zu sammeln, ob und wie es funktioniere, im Alltag mit weniger Plastik auszukommen. Die Wochenaktion läuft vom 11. bis 17. März. "Aber Plastiksparen oder Plastikverzicht gehen natürlich immer", so die Mitteilung weiter.

Eine Woche sei ein überschaubarer Zeitraum, "um auch mal mit letzter Konsequenz auszuloten, was in Sachen Plastikverzicht gehen könnte". Als Unterstützung biete Mission EineWelt auf der Website zur Aktion vielfältige Tipps und Materialien an. Neben Videos, die ganz alltagspraktische Möglichkeiten zum Plastikverzicht oder zum nachhaltigeren Konsum zeigen, gebe es dort unter anderem eine Andacht- und eine Gottesdienstvorlage, eine Checkliste zum Plastiksparen und ein Plastikfasten-Tagebuch.