München (epd). Musik ohne Absprachen: Das internationale MMi Festival für improvisierte Musik lädt am 21. und 22. November zu acht Konzerten in München ein. Dabei treffen je zwei bis vier der insgesamt 19 Künstlerinnen und Künstler auf der Bühne aufeinander, um ein 45- bis 60-minütiges Improkonzert zu spielen, wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten.

Die Konzerte im Kulturzentrum "Einstein Kultur" fänden ohne feste Rollen, sondern mit offenen Ohren und der Bereitschaft statt, sich auf Unbekanntes einzulassen. So werde jedes Set zu einer "Erkundung von Klang, Struktur und Dynamik", die nie wieder auf die gleiche Weise stattfinden werde, heißt es weiter.

Schwerpunkt Kontrabass

Ein besonderer Schwerpunkt liege in diesem Jahr auf dem Kontrabass: Mit Barry Guy und John Edwards aus Großbritannien sowie Joëlle Léandre aus Frankreich seien drei Weltklasse-Instrumentalisten dabei. Außerdem werde die spanische Flamenco-Tänzerin Sònia Sánchez erwartet. Konzertbeginn ist um jeweils 17 Uhr.

Das MMi Festival - die Buchstaben stehen für "Music & More Impro" - fand zum ersten Mal im Jahr 2016 in München statt. Die Gastgeberorte wechseln Jahr für Jahr: Als reisendes Projekt wolle das Festival Brücken bauen zwischen lokalen Szenen und europäischen Künstlerinnen und Künstlern. Das MMi Festival wird von der gemeinnützigen "Dr. Otto & Margarete Graber Stiftung" unterstützt und organisiert.