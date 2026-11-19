München (epd). Die Evangelische Fachstelle für alleinerziehende Frauen und Männer im Dekanat München beendet ihre Arbeit zum 28. Februar 2027. Beide Beauftragte, Diakonin Kirsten Zöbeley und Diakon Werner-Malte Hahn, gingen Ende Februar in Ruhestand, teilte das Dekanat am Donnerstag mit. Damit ende auch die Arbeit am Standort München "in ihrer bisherigen Form", hieß es. Das habe die bayerische Landeskirche aufgrund des Rückgangs von Kirchensteuermitteln entschieden. Derzeit würden Gespräche mit anderen kirchlichen und diakonischen Trägern geführt, "ob und in welcher Form Angebote der Fachstelle künftig weitergeführt werden können".

Zöbeley und Hahn haben die evangelische Fachstelle den Angaben zufolge über zehn Jahre gemeinsam geleitet. Im Mittelpunkt der Arbeit habe die psychosoziale Begleitung und die Unterstützung in schwierigen Lebensphasen gestanden. Durch Begegnung und Austausch sei die Fachstelle für viele Alleinerziehende "eine Gemeinde auf Zeit" gewesen, erklärte Dekanin Barbara Pühl, Leiterin der Evangelischen Dienste München (EDM). Der Abschiedsgottesdienst findet am 6. Dezember in der Rogatekirche statt.