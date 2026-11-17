Ein Schokoladen-Nikolaus in blauem AfD-Design sorgt für Diskussionen. Die Partei bietet die Figur mit Mitra, Bischofsstab und einem Buch mit Parteilogo in ihrem Fanshop an. Kirchenvertreter kritisieren die parteipolitische Vereinnahmung des christlichen Heiligen.



Doch wofür steht Nikolaus eigentlich? Der folgende geistliche Impuls entwirft ein anderes Bild: einen "himmelblauen" Nikolaus, der von Liebe und Mitgefühl erfüllt ist, Flüchtlingen und Heimatlosen zur Seite steht und für grenzenlose Menschlichkeit eintritt.

Geistlicher Impuls

Kleine Antwort auf den blauen Nikolaus der AfD

Nikolaus

himmelblau

ganz mit Himmel

und Liebe und

Mitgefühl erfüllt

Nikolaus

himmelblau

Freund der Flüchtlinge

und Heimatlosen und

Ausgeschlossenen

Nikolaus

himmelblau

ein Segen Gottes

für die Flüchtlinge

und Notleidenden

Nikolaus

himmelblau

ein Helfer der Kleinen

der zur grenzenlosen

Menschlichkeit einlädt