Ein Schokoladen-Nikolaus in blauem AfD-Design sorgt für Diskussionen. Die Partei bietet die Figur mit Mitra, Bischofsstab und einem Buch mit Parteilogo in ihrem Fanshop an. Kirchenvertreter kritisieren die parteipolitische Vereinnahmung des christlichen Heiligen.
Doch wofür steht Nikolaus eigentlich? Der folgende geistliche Impuls entwirft ein anderes Bild: einen "himmelblauen" Nikolaus, der von Liebe und Mitgefühl erfüllt ist, Flüchtlingen und Heimatlosen zur Seite steht und für grenzenlose Menschlichkeit eintritt.
Geistlicher Impuls
Kleine Antwort auf den blauen Nikolaus der AfD
Nikolaus
himmelblau
ganz mit Himmel
und Liebe und
Mitgefühl erfüllt
Nikolaus
himmelblau
Freund der Flüchtlinge
und Heimatlosen und
Ausgeschlossenen
Nikolaus
himmelblau
ein Segen Gottes
für die Flüchtlinge
und Notleidenden
Nikolaus
himmelblau
ein Helfer der Kleinen
der zur grenzenlosen
Menschlichkeit einlädt