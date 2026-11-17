Man kann sagen, dass das Verhältnis von Präsident Lula und seiner Arbeitspartei PT zur Religion – sprich: zu den Kirchen – von der Verteidigung des säkularen Staates und der Kritik an der instrumentellen Nutzung des Glaubens zu Wahlzwecken geprägt ist. Zugleich ist es eine Tatsache, dass die Partei den Dialog mit religiösen Gruppierungen sucht. Lula betont häufig, dass er aus Respekt vor dem Glauben anderer keine Politik in Kirchen betreibt, und kritisiert zugleich die Instrumentalisierung des Glaubens als Sprungbrett für den Wahlkampf. Diese Sichtweise wird von den in Brasilien vertretenen historischen Kirchen geteilt, ebenso wie von der römisch-katholischen Kirche und in geringerem Maße auch von den Pfingstkirchen, die insbesondere in den ärmeren sozialen Schichten ein starkes Wachstum verzeichnen.

Im Jahr 2026 veröffentlichte die PT, wie schon in den Vorjahren, offene Briefe an Katholiken und Evangelikale, in denen sie Verhaltensweisen kritisierte, die "Kirchen in Wahlkampfbühnen verwandeln", und sich für religiöse Toleranz stark machte. Ebenso pflegen die PT und Lula den Dialog und den Austausch mit evangelikalen Führungskräften, da sie sich deren immer stärkerer Präsenz in der Gesellschaft bewusst sind und somit auch deren zunehmender politischer Bedeutung im brasilianischen sozialen Kontext.

Hervorzuheben ist, dass unter Lulas Regierung die vielbeachteten "Märsche für Jesus" in großen Ballungszentren an Bedeutung gewinnen, an denen jedes Jahr Tausende von Menschen teilnehmen. Ebenso ist zu erwähnen, dass Lula das Gesetz 14.998/2024 verabschiedete, mit dem der Nationale Tag der Gospelmusik eingeführt wurde – ein klares politisches Zeichen gegenüber dieser Zielgruppe.

Evangelikale Unterstützung für Lula

Bei den Wahlen 2026 erklärten verschiedene evangelikale Gruppen und Bewegungen öffentlich ihre Unterstützung für die Wiederwahl Lulas, vor allem Organisationen mit progressiver Ausrichtung oder solche, die sich aus Pastoren kleiner und mittlerer Kirchen zusammensetzten. Folgende wichtige Bewegungen und Organisationen bekundeten ihre Unterstützung:

Front der Evangelikalen für die Rechtsstaatlichkeit: Sie ist eine der aktivsten Bewegungen und hatte bereits im ersten Wahlgang ihre Unterstützung bekundet. Die Gruppe positioniert sich für die Verteidigung der Demokratie und gegen Autoritarismus.

Sie ist eine der aktivsten Bewegungen und hatte bereits im ersten Wahlgang ihre Unterstützung bekundet. Die Gruppe positioniert sich für die Verteidigung der Demokratie und gegen Autoritarismus. Nationaler Rat der evangelikalen Gemeinden (CONCE): In seinem offenen Brief zu den Wahlen 2026 unterstützte er Lula offiziell auf der Grundlage von Prinzipien wie dem Schutz des Lebens, der Menschenwürde und der sozialen Gerechtigkeit, stellte jedoch klar, dass "Unterstützung nicht bedeutet, auf Kontrolle zu verzichten".

In seinem offenen Brief zu den Wahlen 2026 unterstützte er Lula offiziell auf der Grundlage von Prinzipien wie dem Schutz des Lebens, der Menschenwürde und der sozialen Gerechtigkeit, stellte jedoch klar, dass "Unterstützung nicht bedeutet, auf Kontrolle zu verzichten". Verband der kleinen und mittelgroßen evangelischen Kirchen und Gotteshäuser des Bundesstaates Rio de Janeiro (AITEMPERJ), Verband evangelikaler Frauen mit Christus und für das Leben (Amevida) und Bewegung "Jesus, der Befreier": Die drei Gruppen unterzeichneten gemeinsam einen offenen Brief zur Unterstützung von Lula und führten dabei die Programme "Bolsa Família" (Familienunterstützung), "Minha Casa Minha Vida" (Mein Haus-mein Leben) und das "Farmácia Popular" (Volksapotheke)-Programm sowie weitere sozialpolitische Maßnahmen als konkrete Ausdrucksformen der christlichen Werte der "Nächstenliebe" an, was für sie die Unterstützung der Wiederwahl von Präsident Lula rechtfertigt.

Die drei Gruppen unterzeichneten gemeinsam einen offenen Brief zur Unterstützung von Lula und führten dabei die Programme "Bolsa Família" (Familienunterstützung), "Minha Casa Minha Vida" (Mein Haus-mein Leben) und das "Farmácia Popular" (Volksapotheke)-Programm sowie weitere sozialpolitische Maßnahmen als konkrete Ausdrucksformen der christlichen Werte der "Nächstenliebe" an, was für sie die Unterstützung der Wiederwahl von Präsident Lula rechtfertigt. Bewegung "Christen für die Demokratie" – Ceará: Sie vereint Christen verschiedener Traditionen und hat ihre Unterstützung für Lula und die mit ihm verbündeten Kandidaten in Ceará erklärt.

Es ist wichtig anzumerken, dass diese Bewegungen, wie die Zeitung "Folha de São Paulo" hervorhebt, im Allgemeinen nicht zu den evangelikalen Organisationen mit der größten Reichweite oder dem größten Einfluss in Brasilien gehören.

Einige sind offen progressiv, weshalb ihr Einfluss auf die evangelikale Wählerschaft insgesamt relativ begrenzt ist. Hervorzuheben ist zudem, dass diese Gruppen keinen Zugang zu großen Fernseh- und Radiosendern haben, wie dies beispielsweise bei der Kirche "Universal do Reino de Deus" der Fall ist, die über einen nationalen Fernsehsender – Record – und mehr als 40 Radiosender verfügt. Diese Kirche spricht sich offen für Bolsonaro aus.

Kirchen zwischen gesellschaftlichem Zusammenhalt und politischer Polarisierung

Die Kirchen in Brasilien spielen keine einheitliche politische Rolle. Die meisten religiösen Einrichtungen wirken nach wie vor als Puffer gegen Polarisierung, doch ein Teil der Kanzeln (Kirchen) wurde zu Wahlkampfschützengräben umfunktioniert, was die Spaltungen vertieft – ein Faktor, der zur Spaltung von Familien und Gemeinden, zum Zusammenbruch der Dialogfähigkeit und zur Zersplitterung der Gemeinschaft beigetragen hat.

Es ist zudem wichtig zu betonen, dass in vielen Gemeinden mit pfingstkirchlichem Charakter der Pastor oder die Kirchenleitung der Gemeinde ihre Denkweise aufzwingt und damit die Entscheidungsfreiheit bei der Stimmabgabe einschränkt. Seitens der Gläubigen führen Treue und Unterordnung unter die geistliche Autorität zu Gehorsam. Dies ist zwar keine allgemeine Regel in den Kirchen, aber eine Handlungsweise, die stark verbreitet ist und von vielen praktiziert wird.

Eine von der Zeitung "Folha de São Paulo" veröffentlichte Untersuchung analysierte mehr als 7.400 Gottesdienste und Messen, die vor dem ersten Wahlgang 2026 übertragen wurden. Explizite Wahlwerbung kam nur in 3,2 Prozent der Gottesdienste vor. Demgegenüber gab es in 15,3 Prozent der Fälle Reden, die zu einer bewussten Stimmabgabe und zur Überwindung der Polarisierung aufriefen, ohne dabei Kandidaten zu nennen. Dies deutet darauf hin, dass die Kirchen bei der Nutzung der Medien während Wahlkampagnen Vorsicht walten lassen. Bislang gibt es keine Untersuchungen zu Präsenzgottesdiensten, die nicht übertragen werden, um zu erfahren, wie sich Kirchen in diesen Fällen verhalten.

Obwohl noch in der Minderheit, existiert die politische Instrumentalisierung und ist konzentriert. Bei den Gottesdiensten der Gemeinden, die zur "Assembleia de Deus" gehören, steigt der Anteil an Wahlwerbung auf 8,3 Prozent, also deutlich über dem der Baptisten (1,4 Prozent) und Katholiken (0,7 Prozent). Es gibt Berichte über Pastoren, die in Live-Übertragungen erklärten, es sei "inakzeptabel", dass Evangelikale die PT wählen, und um Unterstützung für den Gegenkandidaten von Lula baten, in diesem Fall also für Flávio Bolsonaro.

Diese Vorwürfe werden fast immer von der Behauptung begleitet, dass die PT und Lula in der Regierung die Schließung von Kirchen vorantreiben würden, wie es in kommunistisch geprägten Ländern zu beobachten sei. Lula wird im Januar 2027 seine vierte Amtszeit als brasilianischer Präsident antreten – zusammen mit den beiden Amtszeiten von Dilma gab es dabei keinen einzigen Bericht über die Schließung einer Kirche oder eine Einschränkung der Religionsfreiheit. Doch bei den einfachen Bevölkerungsschichten hat Angst immer eine Wirkung und wird ausgenutzt.

Warum evangelikale Gemeinden an politischem Einfluss gewinnen

Soziologen weisen darauf hin, dass die Schwächung von Gewerkschaften und ähnlichen linken Organisationen Raum geschaffen hat, in dem evangelikale Netzwerke die Lücke der sozialen Mobilisierung füllen und den Menschen Zugehörigkeit sowie politische Orientierung bieten. Das Ergebnis ist, dass die Kirche für einen Teil der Gläubigen nicht mehr nur ein Ort des Glaubens ist, sondern auch zu einer politischen Linse mit Blick auf die Gesellschaft geworden ist.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kirche nicht monolithisch ist: Die Mehrheit versucht, der Welle der Polarisierung Einhalt zu gebieten, doch eine lautstarke und strategisch positionierte Minderheit reitet auf dieser Welle, da sie darauf aus ist, Vorteile für ihre Konfessionen und – oft persönlichen – Wahlinteressen zu erzielen.

Die Soziologin Elizabeth McKenna wies in einem Meinungsbeitrag für die "New York Times" darauf hin, dass die Gewerkschaftsmitgliedsquote in Brasilien zwischen 2012 und 2025 – in einer Zeit, in der die PT das Land über weite Strecken mit großer Mehrheit regierte – um fast die Hälfte gesunken ist. Dies lässt vermuten, dass sich die PT, Lulas Partei, auf Wahlen und die Regierungsführung konzentriert und dabei die Basisarbeit vernachlässigt hat, sodass dieser Bereich von anderen Akteuren eingenommen wurde – oft und vorwiegend von Kirchen neo-pentekostaler Ausrichtung.

Die evangelikalen Kirchen, insbesondere diejenigen mit pfingsttheologischer Ausrichtung, füllten dieses Vakuum in einkommensschwachen Gemeinden und Vororten und boten gemeinnützige Dienste und Bildungsangebote an, die Parteien und Gewerkschaften nicht mehr bereitstellten. Drei von vier Evangelikalen besuchen mindestens einmal pro Woche den Gottesdienst. In diesem Fall unterstützen die Pastoren die Gläubigen dabei, ihren Glauben mit politischen Entscheidungen zu verknüpfen, und bauen so ein Vertrauensverhältnis auf, das enger ist als das zu Parteien und Gewerkschaften. Dies stellt, so könnte man sagen, ein Dilemma für die PT dar. Verantwortungsvoll zu regieren und Programme sowie öffentliche Maßnahmen zur Inklusion zu fördern, ist von grundlegender Bedeutung. Allerdings darf sie der Basisorganisation dabei nicht den Rücken kehren.

Die Kirchen verfügen über eine äußerst wirksame Mobilisierungskraft an der Basis. Am Fallbeispiel der "Igreja Universal" (Universalkirche) zeigt sich, dass ihr politischer Arm, die Partei "Partido Republicanos", im Jahr 2024 in Brasilien insgesamt 433 Bürgermeister und 4.372 Stadträte stellte. Bei den Wahlen zur Abgeordnetenkammer im Jahr 2026 stieg die Zahl der evangelikalen Abgeordneten von 81 auf 97, verteilt auf verschiedene Parteien, die im Nationalkongress die sogenannte "Bibelfraktion" bilden.

Die evangelikalen Kirchen pfingstlicher Prägung sprachen sich in ihrer überwiegenden Mehrheit gegen progressive Standpunkte zu Themen wie Geschlecht, Sexualität und Familienstruktur aus und entwickelten eine "Agenda moralischer Werte".

Im Jahr 2018 fand diese Agenda ihren politischen Ausdruck in der Kandidatur von Jair Messias Bolsonaro, die Beziehung ging über eine punktuelle Wahlunterstützung hinaus und festigte sich zu einem ideologischen Bündnis.

Trotz seiner öffentlichen Rhetorik bemüht sich Lulas Wahlkampfteam, diese Gruppe für sich zu gewinnen.

Im Oktober 2026 veröffentlichte er einen "Brief an die evangelikalen Familien", in dem er – obwohl er zugab, kein Evangelikaler zu sein – Erfolge wie den Kampf gegen Sportwetten und die Abschaffung des 6x1-Arbeitsmodells auflistete und argumentierte, dies ermögliche es den Menschen, "mehr Zeit für den Kirchgang zu haben". Die PT veranstaltete zudem das "4. Nationale Treffen der Evangelikalen" und veröffentlichte einen offenen Brief, in dem sie betonte, dass "die PT-Regierungen sich niemals gegen die Kirchen gestellt haben".

Lulas Vorgehensweise ist also in Wirklichkeit eine "Kurskorrektur", die auf eine Wählerschaft abzielt, die ihm weitgehend feindlich gesinnt ist. Lulas Strategie lautet: öffentlich die Haltung des "Respekts vor dem Glauben" beizubehalten, während er gleichzeitig staatliche Maßnahmen und organisierte religiöse Bewegungen nutzt, um in die von der Rechten dominierte evangelikale Hochburg vorzudringen und dort Stimmen zu gewinnen.

Die Rolle der Kirchen für Demokratie und soziale Gerechtigkeit

Die Kirchen in Brasilien bilden in Bezug auf Demokratie und soziale Gerechtigkeit keinen Block mit einheitlichen Positionen.

Die Mehrheit der Kirchen übernimmt durch offizielle Dokumente und öffentliche Reden Verantwortung dafür, die Demokratie zu verteidigen, zu einer bewussten Stimmabgabe aufzurufen und Versöhnung zu fördern, und wirkt so als Puffer gegen die Polarisierung; eine Minderheit der Kirchen jedoch, die in der Lage ist, intensive öffentliche Kundgebungen zu organisieren, verwandelt die Kanzel in ein Instrument der politischen Mobilisierung und vertieft damit die Spaltung.

Die größeren Kirchen betonen in ihren offiziellen Lehren die staatsbürgerliche Verantwortung und die soziale Gerechtigkeit:

Verteidigung der Demokratie und der Verfassungsorgane: Die Nationale Bischofskonferenz Brasiliens (CNBB) bekräftigte in ihrer Botschaft zu den Wahlen 2026 eindeutig, dass es notwendig sei, "die Verfassung und den demokratischen Rechtsstaat zu verteidigen und die legitimen Wahlergebnisse zu respektieren", und stufte Einschüchterung oder Druck auf Wähler als "inakzeptable Praktiken" ein.

Auch die Evangelische Kirche lutherischen Bekenntnisses in Brasilien (IECLB) erklärte, dass "in Zeiten der Polarisierung und der Verbreitung von Lügen die Kirche Jesu Christi Hass, Falschinformationen und Fake News ablehnt", und forderte die Gläubigen auf, "die Versöhnung zu fördern".

Verbindung von Glauben und sozialer Gerechtigkeit: Die CNBB listete gesellschaftliche Bedürfnisse auf, die Wähler bei der Beurteilung von Kandidaten berücksichtigen sollten: "menschenwürdige Arbeit, Ernährung, Wohnraum, Gesundheitsversorgung, Bildung und Sicherheit auf hohem Niveau" sowie "Umweltschutz, die Gewährleistung der Menschenrechte und die Förderung sozialer Gerechtigkeit".

Die IECLB betonte ihrerseits, dass Politik darin bestehen müsse, "für die gesamte Schöpfung zu sorgen und das kollektive Wohlergehen zu fördern".

Bereitstellung gemeinschaftlicher Unterstützung: In den Randgebieten übernehmen die Kirchen häufig die Rolle von Unterstützungs- und Zugehörigkeitsnetzwerken und füllen damit Lücken, die durch das Fehlen öffentlicher Politik, d. h. durch das Ausbleiben staatlicher Maßnahmen, entstanden sind.

Der evangelische Pastor Fillipe Gibran stellte fest, dass "die religiöse Sprachwelt diejenige ist, die wirklich mit dem konkreten Leben der Arbeiter in Dialog tritt".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kirchen in Brasilien einerseits einer der wenigen stabilen sozialen Räume sind, die der Polarisierung entgegenwirken können, und andererseits eines der wirksamsten Instrumente der politischen Mobilisierung darstellen. Die zentrale Frage lautet nicht, "ob sich die Kirchen in die Politik einmischen sollen oder nicht", sondern in welche Richtung sie ihren Einfluss ausüben.

Die historischen Wurzeln: Befreiungstheologie und Arbeiterbewegung

Wenn man über Lula, die PT und deren Verhältnis zu den Kirchen und der evangelikalen Welt spricht, muss man zwangsläufig die Befreiungstheologie betrachten, die eine wichtige Rolle bei der Gründung der PT und der Entwicklung von Lulas ideologischer Ausrichtung gespielt hat. Die Befreiungstheologie lieferte die ideologischen Grundlagen und soziale Netzwerke, die sich aus Menschen zusammensetzten, die in den Kämpfen des Volkes für Leben, Frieden und Würde engagiert waren.

Ende der 1970er Jahre, als das brasilianische Militärregime eine Entspannung einleitete, suchte die Linke nach einem neuen Weg. Die Gründung der PT distanzierte sich vom starren Staatsparteimodell der traditionellen Linken und wandte sich der Befreiungstheologie sowie der Volksbildung nach dem Vorbild von Paulo Freire zu, um dort Inspiration zu finden.

Diese Bewegung sorgte für eine größere Verbreitung und Präsenz und machte die PT zu einer Partei, die sich von den anderen unterschied. Sie förderte die Ausbildung von Menschen und Führungskräften ausgehend von den sozialen Bewegungen, innerhalb derer das Leben der Bevölkerung mit seinen großen Herausforderungen sichtbar wurde.

Noch wichtiger war, dass die von der Befreiungstheologie inspirierte Basisgemeinde (CEB) der Gewerkschaftsbewegung organisatorische Führungskräfte und Basisnetzwerke zur Verfügung stellte.

Die Gewerkschaften und die Arbeiterpartei (PT) im ABC-Gebiet von São Paulo, in dem Lula aktiv war, konnten auf die aktive Beteiligung von katholischen Geistlichen und Laien zählen, die von der Befreiungstheologie beeinflusst waren, wie beispielsweise Frei Beto, ein persönlicher Freund Lulas und sein langjähriger Berater.

Wahlergebnisse: Evangelikale Kandidaten im Wandel

Die Wahlen von 2026 zeigten ein sich wandelndes Bild für die evangelikalen Kandidaten in Brasilien.

Das auffälligste Ergebnis war nicht die genaue Anzahl der Gewählten, sondern die deutliche Niederlage traditioneller Führungskräfte, die mit großen Konfessionen verbunden waren und an Boden gegenüber Kandidaten verloren, die sich dem Bolsonarismus zugeneigt zeigen, jedoch keine direkte institutionelle Verbindung zu bestimmten Kirchen haben. Mehrere bekannte Persönlichkeiten und Vertreter bedeutender Kirchen konnten sich nicht wiederwählen lassen oder wurden abgelöst.

Cezinha de Madureira (PL-SP): Er wurde nicht als Bundesabgeordneter wiedergewählt. Er verzeichnete einen drastischen Rückgang der Stimmen (von 143.434 im Jahr 2022 auf 60.596 im Jahr 2026). Gilberto Nascimento (Podemos-SP): Der Vorsitzende der Evangelischen Parlamentsfraktion konnte sich mit 43.977 Stimmen nicht wiederwählen lassen. David R. R. Soares (Podemos-SP): Der Sohn von R. R. Soares wurde nicht erneut zum Bundesabgeordneten gewählt (61.366 Stimmen). Edna Macedo (Republicanos-SP): Schwester von Bischof Edir Macedo, verlor ihren Sitz in der Legislativversammlung von São Paulo. Marcelo Crivella (Republicanos-RJ): Ehemaliger Bürgermeister von Rio, konnte sich im Rennen um den Senatssitz nicht durchsetzen und erhielt etwa 3,39 Prozent der Stimmen. Otoni de Paula (PSD-RJ): Er wurde nicht als Bundesabgeordneter wiedergewählt. Seine Stimmenzahl brach von 158.507 auf 19.364 Stimmen ein, nachdem er sich gegen den Bolsonarismus ausgesprochen hatte.

Andererseits wurde das Abschneiden der Evangelikalen stark von der Stärke des Bolsonarismus beeinflusst. Kandidaten, die sich als evangelikal bezeichnen, aber keine offiziellen Vertreter von Kirchen sind, erzielten Rekordstimmenzahlen:

Nikolas Ferreira (PL-MG) und Lucas Pavanato (PL-SP): Sie waren die Bundesabgeordneten mit den meisten Stimmen im Land. Sie übertrafen die historische Marke von 1,8 Millionen Stimmen.

Sie waren die Bundesabgeordneten mit den meisten Stimmen im Land. Sie übertrafen die historische Marke von 1,8 Millionen Stimmen. Sóstenes Cavalcante (PL-RJ): Der von Pastor Silas Malafaia unterstützte Kandidat bildete eine Ausnahme unter den kirchlich verbundenen Kandidaten und verdoppelte sein Wahlergebnis auf rund 170.000 Stimmen.

Analysten weisen darauf hin, dass die evangelikalen Wähler der politischen Identität (konservativ und bolsonaristisch) mehr Bedeutung beimessen als der offiziellen Unterstützung durch eine religiöse Konfession. Kandidaten, die ausschließlich auf die Strukturen der Kirche angewiesen sind, haben an Einfluss verloren, während diejenigen, die Glauben, ideologische Haltung und digitale Präsenz miteinander verbinden, die Wählerschaft für sich gewinnen konnten.