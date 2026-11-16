Der 11. November um 11.11 Uhr markiert traditionell den Beginn der Faschingszeit. Doch ausgerechnet in diesem Jahr fiel der Auftakt der närrischen Saison zeitlich fast mit der Trauerfeier für den verstorbenen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger zusammen. Nur wenige Tage später folgte der Volkstrauertag, am kommenden Sonntag steht bereits der Totensonntag an. Eine kuriose Häufung von Feiern, Trauer und Gedenken im November.

Für unseren Kollegen Micha Götz aus Bayreuth ein irritierender Zusammenprall: Während die einen feiern, ist anderenorts Innehalten angesagt. Götz hat seine Gedanken dazu in Reimform festgehalten. Darin fragt er, ob es im November wirklich schon Helau und Konfetti braucht – und plädiert für ein bisschen mehr Gespür für die stillen Tage.

Der elfte Elfte, elf Uhr elf, die Narren feiern sich schon selbst

Ich schau verwundert auf die Zeit und frag mich: Leute, ist’s so weit?

Der Sommer ist noch kaum vergessen, die Weihnachtsgans noch nicht gegessen

Der Herbst hängt grau vor meinem Haus, doch schon holt man die Pappnas’ raus

In Kulmbach war es gestern so weit, die Narren standen schon bereit

Sie stürmten fröhlich das Rathaus rein, der Oberbürgermeister musste tapfer sein

Die Schlüssel her, jetzt wird regiert! Mit Narrenkappen dekoriert

Und ich steh da und denk dabei: Geht irgendwas an mir vorbei?

Denn heute ist doch Volkstrauertag, ein Tag, an dem man schweigen mag

Wir denken an Krieg, Gewalt und Leid, an Menschen, die verlor’n die Zeit

Und nächsten Sonntag, still und sacht, wird an die Toten noch gedacht

Der Totensonntag mahnt uns sehr: Manch lieber Mensch kommt niemals mehr

Dazwischen schallt ein laut Helau, ich werd aus diesem Herbst nicht schlau

Hier Kranz und Kerze, dort Konfetti, hier ernste Worte

aus Luftschlangen, bunt und fein. Muss dieser Trubel wirklich sein?

Ich bin kein Feind der Heiterkeit, doch alles bitte schön zu seiner Zeit.

Dabei, das muss man fair gestehen, kann man den Ursprung gut verstehe

Die Fastnacht war vor langer Zeit das letzte Fest der Üppigkeit

Bevor das Fasten streng begann, ließ man es krachen, Frau und Mann

Man aß und trank, man lachte laut, bevor man auf Verzicht gebaut

Nur eines will mir nicht gelingen: Warum im Herbst die Narren springen?

Der Aschermittwoch ist noch weit, wir hätten wirklich reichlich Zeit

Vielleicht liegt’s auch an unsrer Welt, in der man ständig Feste hält

Kaum ist ein Feiertag vorbei, steht schon der nächste in der Reih’

Im Supermarkt gibt’s Weihnachtssterne, die Osterhasen warten ferne

doch wenn ich mich nicht völlig irr’, steht bald schon wieder alles hier

Und trotzdem: Lachen tut uns gut, es macht uns manchmal wieder Mut

Gerade wenn die Welt verrückt, ein bisschen Freude uns beglückt

Nur sollte man dabei verstehen: Es darf auch mal um Stille gehen

Denn wer nur lacht und niemals weint, hat manches wohl noch nicht vereint

Vielleicht braucht’s beides, laut und leis, das Leben dreht sich nun mal im Kreis

Den Narren gönn ich ihren Spaß, auch wenn ich’s zeitlich seltsam find, das Maß

Ich bleib im November lieber still, weil ich nicht ständig feiern will

Im Februar bin ich dabei, mit Luftschlangen und Narretei.

Bis dahin denk ich, ganz genau: Nicht jeder Herbst braucht ein Helau.

Drum hebt die Gläser, habt viel Freud’, doch denkt auch an die stillen Leut’

Denn eines scheint mir sonnenklar: Verrückt genug ist schon das ganze Jahr.