Vernetzte Kirche

Weihnachten digital entdecken: Elster Kira erklärt Kindern auf der interaktiven Webseite "Kirche entdecken“ das Fest

Was feiern wir an Weihnachten und was steht dazu in der Bibel? Die Elster Kira erklärt auf der evangelischen Kinderwebseite das Fest. Außerdem gibt es Rezepte, Bastelanleitungen und Geschichten rund um Heiligabend.