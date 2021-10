Münchner Rat der Religionen lädt zu Friedensgebet

München (epd). Unter dem Titel "Gemeinsam Hoffnung bezeugen" lädt der Münchner Rat der Religionen am kommenden Donnerstag (7. Oktober) zu einem Friedensgebet auf dem Jakobsplatz vor der Synagoge ein. Die Religionsgemeinschaften wollen damit "ein Zeichen gegen Hass und Gewalt und für ein friedliches Zusammenleben" setzen, teilte das Dekanat München mit. Der Rat der Religionen wurde im Juli 2016 in München gegründet. Derzeit sind Christen, Juden, Muslime, Aleviten, Buddhisten und Bahai in dem Gremium vertreten.

Das Friedensgebet findet jedes Jahr im Oktober statt. Vertreterinnen und Vertreter der Religionsgemeinschaften lesen Texte aus ihren Schriften, singen oder sprechen Gebete aus ihrer jeweiligen Tradition. Am diesjährigen Gebet nehmen alle Mitglieder des Sprecherrats teil, unter anderem Stadtdekan Bernhard Liess, Weihbischof Rupert Graf zu Stolberg und Rabbiner Steven Langnas. Musikalisch wird das Gebet vom Evangelischen Bezirksposaunenchor begleitet.