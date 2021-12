Ebrach (epd). Der Bund Naturschutz (BN) empfiehlt Natur- und Waldliebhabern eine Baumpatenschaft im Steigerwald zu Weihnachten. So setze man ein Zeichen an die Politik und für mehr Waldschutz in den wertvollen Buchenwäldern sowie für einen Nationalpark Steigerwald, teilte der BN am Freitag mit. Während die neue Bundesregierung den Einschlag in alten Buchenwäldern in öffentlicher Hand stoppen will, würden in Bayerns Staatswäldern im Steigerwald viele ältere Buchen gefällt.

Im Kerngebiet des von vielen geforderten Nationalparks Steigerwald - im "Hohen Buchenen Wald" - seien mehr als 7.600 alte Bäume punktgenau kartiert worden. Hintergrund für die Kartierung war, dass die Staatsregierung 2015 ein nutzungsfreies kleineres Schutzgebiet wieder hat aufheben lassen. Ohne den Schutz durch einen Nationalpark droht, dass diese dicken Bäume nach und nach gefällt werden. Das will der BN mit der ideellen Baumpatenschaft verhindern.