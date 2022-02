Nürnberg (epd). Die kommissarische Leiterin des Instituts für Stadtgeschichte in Frankfurt am Main, Alexandra Lutz, wird neue Leiterin des Landeskirchlichen Archivs Bayern in Nürnberg. Die 53-Jährige wird am 1. Juli Nachfolgerin der bisherigen Archivdirektorin Andrea Schwarz, wie diese am Mittwoch dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilt. Schwarz geht zum 31. März in den Ruhestand.

Lutz studierte Mittlere und Neuere Geschichte, Volkskunde und Soziologie. Die promovierte Historikerin und ausgebildete Archivarin war von 2003 bis 2010 Dozentin und Koordinatorin für die archivwissenschaftlichen Fächer an der Archivschule Marburg/Hochschule. Anschließend leitete sie das Stadtarchiv Kassel. 2013 kam sie als Leiterin der Abteilung Sammlungen in das Institut für Stadtgeschichte Frankfurt. Das Institut gilt als eines der größten kommunalen Archive Deutschlands. Seit Sommer 2021 war die gebürtige Schleswig-Holsteinerin dort kommissarische Leiterin.

Andrea Schwarz war knapp 18 Jahr als Kirchenarchiv-Direktorin Leiterin des landeskirchlichen Archivs in Nürnberg, das seit 2013 in einem modernen Neubau am Wöhrder See untergebracht ist. In ihm liegen 18 laufende Kilometer archiviertes Schriftgut, wie Urkunden, Akten, Fotos, Pläne und Bücher. Dazu kommen fünf Kilometer Bücher in der Bibliothek. Der Bau des neuen Gebäudes sei sicherlich eines der Highlights ihrer Amtszeit gewesen, sagte die 65-Jährige Schwarz.