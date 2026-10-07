Nürnberg, München (epd). Mit einer neuen Podcast-Reihe rund um Kinderwunsch und Schwangerschaft ergänzen Diakonie und Landeskirche ihr Beratungsangebot. Die neunteilige Reihe mit dem Titel "Schwanger? Gut beraten!" gebe erste Orientierung und zeige zugleich das Unterstützungsspektrum der Beratungsstellen, teilte die Diakonie Bayern am Dienstag mit. "Wir wollen Frauen, Paare und Familien in dieser besonderen Lebensphase begleiten", sagte Landesbischof Christian Kopp laut Mitteilung. Die Themenfolgen erscheinen seit 5. Oktober wöchentlich auf allen gängigen Podcast- und Streamingplattformen.

Niemand müsse mit seinen Fragen rund um Schwangerschaft allein bleiben, erklärte Diakonie-Präsidentin Sabine Weingärtner. Die Beratungsstellen seien offen für alle, vertraulich und kostenlos. "Dort arbeiten Fachkräfte, die wissen, dass es selten die eine richtige Antwort für alle gibt", sagte Weingärtner. Wer hier Beratung suche, werde in seiner Lebenssituation ernst genommen und dabei unterstützt, seinen eigenen Weg zu finden.

Von Gefühlssturm bis Rechtsfragen

Themen der Podcast-Reihe sind unter anderem Fragen zu ungeplanter Schwangerschaft, emotionalen Herausforderungen, Pränataldiagnostik oder Recht und Finanzen. Sieben Beraterinnen und ein Berater aus verschiedenen Beratungsstellen der Diakonie Bayern berichten dabei aus ihrer täglichen Arbeit.

Zugleich vermittle der Podcast die Haltung, die die Schwangerschaftsberatung der Diakonie präge. "Wir stehen für das Leben ein, nehmen zugleich die Frau mit ihren Ängsten und ihrer Gewissensentscheidung ernst und lassen sie in schwierigen Situationen nicht allein", fasst Weingärtner zusammen.