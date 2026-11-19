Lichtenfels (epd). Die Seelsorgestiftung Oberfranken widmet ihren Jahresgottesdienst 2026 mit Regionalbischöfin Berthild Sachs der Notfallseelsorge. Der Gottesdienst findet einer Mitteilung des Kirchenkreises Bayreuth zufolge am kommenden Samstag (21. November) um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Lichtenfels statt. Unter dem Motto "Erste Hilfe für die Seele" predige die erfahrene Notfallseelsorgerin Ulrike Schorn, Dekanin in Michelau und Kronach-Ludwigsstadt.

Die musikalische Gestaltung übernehmen Regierungspräsident Florian Luderschmid an der Orgel sowie der Posaunenchor Lichtenfels-Zapfendorf unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Klaus Bormann. Als Ehrengast wird der Präsident des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), Hans-Michael Weisky, ein Grußwort sprechen. Im Anschluss laden Kirchengemeinde und Dekanatsbezirk zu einem Imbiss im Myconius-Haus direkt gegenüber der Kirche ein.

Stiftung unterstützt alle Formen der Seelsorge

Die Seelsorgestiftung Oberfranken wurde 2010 mit dem Ziel gegründet, die regionale Telefonseelsorge finanziell zu stärken. Heute unterstützt sie nach eigenen Angaben alle Formen der Seelsorge im Kirchenkreis Bayreuth. Den Vorsitz hat Regionalbischöfin Berthild Sachs.

Notfallseelsorge ist seelsorgliche und psychosoziale Akutbetreuung Betroffener von Unfällen. Die Unterstützung gilt den Opfern und deren Angehörigen wie auch den Einsatzkräften. Mitarbeitende in der Notfallseelsorge begleiten ebenfalls das Überbringen von Todesnachrichten und gestalten Abschied und Gebet für Sterbende und Tote, so die Mitteilung weiter.