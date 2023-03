Nürnberg (epd). Unter dem Motto "Misch dich ein!" veranstalten die Nürnberger Schulen am 24. März einen Aktionstag gegen Rassismus und für eine vielfältige Stadtgesellschaft. 21 Grund-, Mittel- und Realschulen sowie Gymnasien mit rund 1.000 Schülerinnen und Schülern beteiligen sich an der Aktion, teilte die Stadt am Freitag mit. Die Veranstaltung beginnt mit Aktionen in der Fußgängerzone in der Breiten Gasse und der Königstraße. Neben Wortbeiträgen und Interviews mit Passanten wird es auch Musik und Flyer-Aktionen geben. Am Mittag folgt eine Menschenkette vom Weißen Turm zur Lorenzkirche.

Die Veranstaltung ist Teil der Internationalen Wochen gegen Rassismus in Nürnberg. Veranstalter ist das bundesweite Netzwerk "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage". Bundesweit rund 3.800 Schulen sind Teil des Netzwerks, deren Mitglieder sich dazu verpflichtet haben, sich nachhaltig für die Gleichwertigkeit aller Menschen und gegen jede Form von Diskriminierung einzusetzen, so die Mitteilung weiter.