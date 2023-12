Nürnberg (epd). Die Nürnberger Vesperkirche in der Gustav-Adolf-Gedächtniskirche wird am 14. Januar 2024 wieder für fünf Wochen öffnen. Wie die Organisatoren am Dienstag mitteilten, steht sie im Jahr 2024 unter dem Motto "Freunde - Frieden - Fischfilet". Die Vesperkirche wende sich an alle Menschen, egal welcher sozialen Herkunft oder religiösen Einstellung. Das seit 2016 bestehende Angebot nutzten pro Saison jeden Tag über 500 Menschen, hieß es. Am Eröffnungsgottesdienst (14. Januar, 10.30 Uhr) wirkt die Nürnberger Regionalbischöfin Elisabeth Hann von Weyhern mit. Schirmherr ist der Nürnberger Oberbürgermeister Marcus König (CSU).

In der Vesperkirche gibt es ein warmes Mittagessen zum symbolischen Preis von einem Euro und nachmittags kostenlos Kaffee und Kuchen. Außerdem bieten Apotheker, Ärzte und Friseure ihre Dienste an, es gibt Bastelgruppen, einen Kleidertausch, psychologische Beratung, Sozialberatung und mehr. Am 31. Januar (17 Uhr) besucht der bayerische evangelische Landesbischof Christian Kopp die Vesperkirche. Am 11. Februar (10.30 Uhr) hält die Nürnberger Pfarrerin Sandra Zeidler im Gottesdienst eine fränkische Faschingspredigt mit dem Titel "Wemmer dich net hättn!" An den Sonntagen finden Benefizkonzerte statt, zu denen unter anderem die 'Staatsphilharmonie oder das Opernensemble in die Kirche in der Südstadt kommen.

Die Vesperkirche dauert bis 18. Februar, geöffnet hat sie dienstags bis sonntags von 10.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Im Jahr 2023 hat die Nürnberger Vesperkirche 15.000 Essen ausgegeben und über 8.000 Liter Kaffee ausgeschenkt, heißt es in der Mitteilung. Sie war an 31 Tagen geöffnet. Das Budget betrug 186.000 Euro. Spenden halfen den Veranstaltern, dass schließlich nur ein Defizit von 8.000 Euro blieb.