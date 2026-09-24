Augsburg (epd). Ein ökumenischer Gottesdienst unter dem Motto "Wer hat meine Zeit in den Händen?" lädt am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) in die Augsburger Kirche St. Jakob ein. Veranstalter sind laut einer Mitteilung vom Mittwoch der Kirchliche Dienst in der Arbeitswelt (kda Bayern) der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und der Kreisverband Augsburg Stadt und Land der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB). Der Gottesdienst beginnt um 18 Uhr und soll Besucherinnen und Besuchern Raum geben, um in Zeiten der Umbrüche, Hektik und Zeitnot innezuhalten und sich auf sich und Gott zu besinnen.