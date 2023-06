Niederalteich (epd). Die Segnung des Donaukreuzes in Niederalteich bei Deggendorf jährt sich am Sonntag (25. Juni) zum 28. Mal. Aus diesem Anlass lädt der ökumenische Aktionskreis Lebendige Donau zum Donaugebet ein, das unter dem Motto "Ehrfurcht vor allem Leben" stehe, teilte der Arbeitskreis mit.

In Niederalteich waren die Donaugebete vor fast 30 Jahren ein Signal in der politischen Auseinandersetzung um den Erhalt des letzten frei fließenden Flussabschnitts zwischen Straubing und Vilshofen. Die Mehrheit der Bürger war gegen den Donauausbau, gegen Staustufe und Kanal. Deshalb nahmen Christen aller Konfessionen und auch Nichtchristen die Donau ins Gebet, damit der auf seinen letzten 70 Kilometern in Bayern frei fließende Strom nicht angetastet würde.

Das Donaukreuz wurde 1995 als Zeichen der Hoffnung errichtet. Es ist über die niederbayerische Region hinaus zu einem Symbol für Frieden und die Bewahrung der Schöpfung geworden. Jedes Jahr beim Donaugebet im Juni werde an die Segnung des Donaukreuzes erinnert, hieß es. Die Segensfeier beginnt um 17 Uhr, die Predigt hält der evangelische Regensburger Dekan Jörg Breu.