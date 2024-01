Umfragehoch der AfD

Politologin Münch warnt vor AfD in der Regierung: "Demokratie leider nicht so wehrhaft, wie wir denken"

Laut Umfragen liegt die AfD in östlichen Bundesländern bei mehr als 30 Prozent, sie wäre damit in allen drei Landtagen stärkste Kraft. Die Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Politischen Akademie Tutzing, Ursula Münch, erklärt, warum sich viele AfD-Wähler auch von völkischem Gedankengut nicht abschrecken lassen, wie schnell eine Demokratie ausgehöhlt werden könnte und warum ein Mehrfraktionen-Bündnis immer noch besser wäre als die AfD in der Regierung.

