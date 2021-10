Preis für barrierefreie Straße der Kinderrechte

Nürnberg (epd). Den diesjährigen Inklusionspreis des Bezirks Mittelfranken bekommt die Kinderkommission Nürnberg für das Projekt "Zehnte Station der Straße der Kinderrechte". Bezirkstagspräsident Armin Kroder werde die Auszeichnung am Freitag, 22. Oktober, an der Straße der Kinderrechte im Nürnberger Stadtpark verleihen, teilte der Bezirk am Mittwoch mit. Der Bezirk prämiere eine Station, die in Kooperation mit der Lebenshilfe Nürnberg derzeit noch entstehe, hieß es. Sie widme sich dem Artikel 23 der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, dem Kinderrecht auf besondere Fürsorge und Förderung bei Behinderung.

Für Menschen mit Sehbehinderung werde eine spezielle App entwickelt, mit der sie alle Stationen erleben können. Dazu seien noch Umbauten nötig, wie das Verlegen von Noppenfeldern oder Führungsseile. Damit sich auch gehörlose Menschen auf der Nürnberger Straße der Kinderrechte zurechtfinden können, entstünden elf Erklärvideos in Gebärdensprache und in leichter Sprache. Die 5.000 Euro Preisgeld des Bezirks fließen in vollem Umfang in das Projekts, hieß es.