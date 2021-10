Programmreihe: Vom Roboter bis zum digitalen Fasten

Nürnberg (epd). Unter das Motto "Digitalisierung menschlich gestalten" stellt die evangelische Stadtakademie in Nürnberg eine neue Veranstaltungsreihe. Ob bei der Arbeit, in der Schule, im Alltag oder in der Freizeit - die Digitalisierung begleite mit Zoom, Smartphone, Facebook oder Instagram das tägliche Leben, heißt es zu dem am Montag (11. Oktober) startenden Schwerpunkt im Programm. Viele seien fasziniert von den Möglichkeiten, die die neuen Technologien bieten, andere eher verunsichert, ob sie mit der Entwicklung Schritt halten können. Die Veranstaltungsreihe wolle Orientierung in der digitalen Welt bieten, so die Stadtakademie.

Am Montag (11. Oktober, 19 Uhr) spricht der Bamberger Professor für Wirtschaftsinformatik, Sven Laumer, über die Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft unter dem Motto "Der Mensch im Mittelpunkt" im Haus eckstein in Nürnberg. "Kollege Roboter, wie geht es Ihnen?" fragt am 21. Oktober der Professor für Robotik, Peter Heß, und entführt in die "schöne, neue Welt" der Industrieroboter. Am 12. November geht es darum, wie digital und technisch Pflege ist und wird. Die Impulse aus der Praxis gibt Marlene Klemm, Leitung vom Pflegepraxiszentrum (15 bis 18 Uhr). Am 15. November heißt es zum Abschluss: "Digital Detox für die Seele. Mit Achtsamkeit bewusst online gehen". Dazu spricht die Expertin für "Digital Detox", Daniela Otto.