Experte befürchtet, dass nach der Corona-Krise mehr Kinder psychisch krank sein werden

Corona-Krise ist auch Lernprozess

Autor Christiane Ried

Gute Umgangsformen sind nach Überzeugung der Münchner Knigge-Trainerin Petra Marzin in der Corona-Krise wichtiger denn je. Abstand zum Gegenüber, Niesen in die Armbeuge oder Händewaschen hätten schon immer zum guten Ton gehört. Was es aber nun an neuen Verhaltensformen braucht, erzählt Marzin im Interview.