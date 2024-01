Demo in Regensburg

Demo in Regensburg: Holocaust-Überlebender Ernst Grube für AfD-Verbot

Auch in Regensburg haben am Sonntag tausende Menschen ein Zeichen gegen einen wiedererstarkenden Rechtsextremismus in Deutschland und für die Demokratie gesetzt. Zwischen 3.000 und 5.000 Menschen fanden sich laut Polizeiangaben zur Kundgebung "Gemeinsam gegen rechts" auf dem zentralen Haidplatz in Regensburg ein.

