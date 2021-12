Regionalbischöfin lobt Ehrenamtsprojekte als Sternstunden des Himmels

Nürnberg (epd). Unter dem Motto "Engagement mit Stern - Ehrenamt in besonderer Zeit" sind am Samstag in Nürnberg die Ehrenamtspreise der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern überreicht worden. Bei einer im Internet gestreamten Feier aus der Nürnberger Kirche St. Jakob sagte die Ansbach-Würzburger Regionalbischöfin Gisela Bornowski, ohne die vielen Ehrenamtlichen "wären wir als Kirche arm dran, und an manchen Orten sähe es ziemlich finster aus". Durch ihr Engagement entstünden kleine Heilsmomente, "man könnte auch sagen: Sternstunden". Die Projekte seien "Sternschnuppen des Himmels, die nicht verglühen, sondern in unseren Gemeinden und Einrichtungen leuchten".

Gerade in den Zeiten der Pandemie hätten viele durch ihr ehrenamtliches Engagement vielen Licht und Hoffnung in dunkler Zeit gebracht, stellte Bornowski weiter fest. Sie appellierte an die Hauptamtlichen in der Kirche: Von Ehrenamtlichen, "die einem den kleinen Finger geben, dürfen wir auch nicht gleich die ganze Hand nehmen". Ehrenamtliche dürften auch Nein sagen oder eine Pause einlegen. Ehrenamt müsse in angemessener Weise wertgeschätzt werden. Es dürfe nicht selbstverständlich sein.

Die mit jeweils 1.000 Euro dotierten Ehrenamtspreise gehen an zwölf Initiativen aus ganz Bayern. Die Gewinner sind: die Einkaufshelden der SinN-Stiftung Nürnberg; "Peter und Paula" der Kirchengemeinde St. Peter und Paul in Fürth-Poppenreuth; "Damit das Wort zu den Menschen kommt - Verkündigung in der Pandemie" des Dekanats Wassertrüdingen; "Mittendrin im Weihnachtswunder" der Christuskirche Veitshöchheim; Die digitale Jungbläser/innenausbildung der Kirchengemeinde Floß; "Keine Rechner - keine Bildung" der Kirchengemeinde Weilheim; "Lesen verbindet" der Evangelischen Öffentlichen Bücherei Bad Reichenhall; "Leuchtturm St. Paul" der Kirchengemeinde St. Paul in Augsburg; "Selbstversorgerhütte Schneelöcherhütte" der Kirchengemeinde Waltenhofen; "Corona-Leuchter" der Kirchengemeinde Christuskirche Bad Füssing; "ANDACHTbeantworter der Kirchengemeinde St. Matthäus Gaustadt; "Technikteam zur Unterstützung der Fernsehausstrahlung von Gottesdiensten im Dekanat Naila.