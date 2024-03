Rummelsberger (epd). Der Leiter des Berufsbildungswerks (BBW) der Rummelsberger Diakonie, Matthias Wagner, geht in Ruhestand. Dem 65-Jährigen folgen in diesem Herbst Iris Thieme und Jochen Wiegand nach. Sie werden den gesamten Fachbereich "Berufliche Bildung und Arbeit" verantworten, teilten die Rummelsberger mit. Wagner stand seit 2010 an der Spitze des BBW. An der Schule nehmen 300 junge Menschen an einer vorberuflichen Bildungsmaßnahme teil oder absolvieren eine berufliche Ausbildung. Jährlich beenden rund 70 Absolventen dort ihre Ausbildung, hieß es.

Thieme und Wiegand hätten seit Jahren Leitungsaufgaben inne, heißt es in der Mitteilung. Die 51-jährige Thieme war von 2011 bis 2020 als Leiterin im Integrations- und Sozialdienst tätig. Seit 2020 leitet sie die Fachdienste und die Prozesssteuerung. Jochen Wiegand (56) begann 1993 als Ausbilder im BBW, wurde technischer Leiter und stellvertretender Werkstattleiter in den Auhof Werkstätten Hilpoltstein. Seit 2010 ist er wieder in Rummelsberg und hat beim BBW die Ausbildungsleitung und stellvertretende Einrichtungsleitung inne, hieß es.

Beim Berufsbildungswerks Rummelsberg können sich junge Menschen mit Behinderung, Benachteiligung, Lernschwierigkeiten oder einer psychischen Erkrankung den Angaben nach beruflich orientieren oder einen von über 30 Ausbildungsberufen wählen.