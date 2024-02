Fürth (epd). 291 Kinder in Bayern können am 29. Februar 2024 zum ersten Mal ihren "richtigen" Geburtstag feiern, auch wenn es eigentlich bereits ihr vierter ist. 128 Mädchen und 163 Buben kamen am letzten Schalttag - also am 29. Februar 2020 - lebend zur Welt, wie das Landesamt für Statistik am Montag in Fürth mitteilte. Zuletzt wurden am 29. Februar 2000 mit 344 Lebendgeburten mehr Kinder an einem Schalttag geboren. Der offizielle Geburtstag von Schaltjahrkindern in den übrigen drei "kurzen" Jahren fällt übrigens auf den 1. März, also den Tag nach Ablauf des 28. Februars.

Außerdem können 274 Paare an diesem 29. Februar zum ersten Mal ihren "echten" Hochzeitstag feiern. Die Zahl der am 29. Februar 2020 geschlossenen Ehen liege weit über dem Durchschnittswert von etwa 136 Trauungen pro Februartag, teilte das Landesamt weiter mit. Dies könne daran liegen, dass der 29. Februar 2020 ein Samstag war und an diesem Wochentag häufiger geheiratet werde.