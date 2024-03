Forchheim (epd). Unbekannte haben Schilder am "Jüdischen Pfad" in Forchheim beschädigt. Wie die Polizei Oberfranken am Mittwoch mitteilte, sind innerhalb der vergangenen zwei Wochen zwei Hinweistafeln beschädigt und beschmiert worden. Die Kripo Bamberg ermittelt und sucht nach Zeugen.

Die Täter bemalten eine Tafel am Rathaus mit schwarzer Farbe und rissen in der Apothekerstraße eine Tafel von einer Hauswand herunter und beschmierten sie mit antisemitischen und antiisraelischen Schriftzügen, heißt es in der Mitteilung.

Der jüdische Pfad führt durch die Altstadt Forchheims und auf dem Weg zum Bahnhof zu ehemaligen jüdischen Wohnorten. An 30 Stationen würden die jüdische Geschichte Forchheims in kurzen Geschichten beleuchtet und Einzelschicksale erzählt, heißt es auf der Homepage des "Jüdischen Pfads".