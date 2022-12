Augsburg (epd). "Wenn der Wecker nicht mehr klingelt" ist das Motto einer neuen Gottesdienst-Reihe mit Segen für Rente und Ruhenstand. Wie Pfarrerin Bettina Böhmer-Lamey von der "Segen.Servicestelle" der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche Bayern (ELKB) dem Evangelischen Pressedienst (epd) mitteilte, geht es am 13. Januar sowie am 31. März 2023 jeweils um 18 Uhr in der Augsburger St. Anna-Kirche um neue Rituale für besondere Lebensabschnitte.

Mit Rente und Ruhestand geht ein Lebensabschnitt zu Ende und ein Neuer beginnt. "Nicht überall wird der Abschied aus der Arbeit begangen. Für diesen Übergang gibt es nun die Möglichkeit des Segens, egal ob bereits mitten im Ruhestand oder kurz vor der Rente", erklärte Böhmer-Lamey. Die Gottesdienst-Reihe sei zum mehrmaligen Kommen gedacht, da es sich um einen "gestreckten Prozess" handle. Angesprochen seien alle Interessierten unabhängig von einer Kirchenmitgliedschaft.

Das Format ist in Kooperation mit der Citykirchenarbeit, dem Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt (KDA) und der Seniorenseelsorge im Dekanat Augsburg entstanden.