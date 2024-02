Augsburg (epd). Seit 25 Jahren bietet ein Team aus rund 40 Ehrenamtlichen besondere Bildungsprojekte in Augsburg an: Im "Klassenzimmer Kirche" werden Dritt- und Viertklässler mit an kirchliche Lernorte in der Augsburger Innenstadt genommen, sagt die Projektkoordinatorin Ute Pätzel. Die "Klösterliche Schreibstube" ist eins von neun kirchlichen Bildungsangeboten, dabei tauchen die Kinder ab ins Kellergewölbe des Annahofs, eines ehemaligen Klosters in Augsburg, um dort wie Mönche im Mittelalter zu schreiben.

Die Inhalte der neun Angebote orientieren sich am Grundschul-Lehrplan, im Fall der Schreibstube geht es um Deutsch und Kunst. Die Kinder erfahren in dem zweistündigen Projekt, dass für eine gute mittelalterliche Farbe unbedingt ein Ei nötig war - denn das Eiweiß diente als Bindemittel für die Malfarben. Kinder sollen "einfach in die Zeit, in das Mittelalter eintauchen können", erläutert Pätzel. Sie sollen über sinnliche Erfahrung mitkriegen: "Wie riecht Bienenwachs? Wie hört es sich an, wenn die Feder übers Papier kratzt?"

Zwar steht der Erlebnisfaktor durchaus im Mittelpunkt - es geht aber um mehr als ums Malen. Die Kinder sollen schon auch lernen, "dass Bücher im Mittelalter etwas Kostbares waren". Außerdem leben die Angebote auch vom besonderen Raum: "Man merkt, wenn die Kinder kommen: Der Kirchenraum beeinflusst sie. Sie sind sehr ruhig. Sie sind auch mit einem erhabenen Gefühl unterwegs hier", sagt Pätzel. Schulen können sich ganz unkompliziert anmelden und für einen kleinen Unkostenbeitrag Kurse buchen.