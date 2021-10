Sozialministerin Trautner bei Diakonie-Gottesdienst

Traunstein (epd). Auftakt mit Sozialministerin: Die Herbstsammlung der Diakonie Bayern startet am Sonntag (10. Oktober) mit einem Gottesdienst in der evangelischen Auferstehungskirche Traunstein. Als Kanzelrednerin werde die bayerische Ministerin für Familie, Arbeit und Soziales, Carolina Trautner (CSU), erwartet, teilte das Diakonische Werk (DW) Traunstein am Freitag mit. Die Sammlungswoche sei unter dem Motto "Gemeinsam Wege finden" der ambulanten Erziehungshilfe gewidmet.

Bei der ambulanten Erziehungshilfe gehe es darum, Familien zu Hause bei der Bewältigung von Alltagsproblemen zu unterstützen, so das DW Traunstein. Das Angebot "ermögliche den Verbleib der Kinder und Jugendlichen in ihrem gewohnten sozialen Umfeld".

Seit Einführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes vor über 30 Jahren habe die ambulante Hilfe an Bedeutung enorm zugenommen, betont die Diakonie Bayern auf ihrer Internetseite. Von 1995 bis 2016 hätte sich die Zahl der beanspruchten ambulanten Hilfen zur Erziehung in Deutschland mehr als verdreifacht. Mit der Herbstsammlung sollen diese Angebote unterstützt werden. 70 Prozent der Spenden kämen dabei der diakonischen Arbeit vor Ort zugute, mit 30 Prozent würden bayernweite Angebote unterstützt.