Nürnberg (epd). Die SPD-Landtagsabgeordnete Doris Rauscher führt künftig den Sozialverband VdK Bayern und tritt damit die Nachfolge der im Juni zurückgetretenen Verena Bentele an. Beim Verbandstag in Nürnberg stimmten die Delegierten am Samstag ohne Gegenstimme für die Kreisvorsitzende aus Ebersberg, wie der Verband mitteilte. Das Ehrenamt hat Rauscher vorerst bis April 2027 inne: Dann wählt der Verband seinen gesamten Vorstand neu, und sie will wieder kandidieren.

Die neue Vorsitzende will sich in der Landespolitik stärker zu Wort melden. "Ich will als Landesvorsitzende die wichtige soziale Stimme des VdK Bayern im Freistaat deutlich hörbar machen", sagte sie. Den Sozialstaat sieht sie unter Druck: "Die geplanten Kürzungen bei Rente, Pflege, Gesundheit und Inklusion dürfen nicht auf Kosten der Schwächsten gehen."

Vorsitzende des Landtags-Sozialausschusses

Die gelernte Erzieherin sitzt seit 2013 im Bayerischen Landtag und leitet seit 2018 dessen Sozialausschuss. Den VdK-Kreisverband Ebersberg mit seinen 15 Ortsverbänden führt sie seit 2017. In ihrer Heimatstadt gehört sie seit 2002 dem Stadtrat an, seit 2014 zudem dem Kreistag.